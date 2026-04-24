उन्हाळ्यात कोकम सरबत पिताय? मग आधी 'या' गोष्टी जाणून घ्या!

Aarti Badade
वाढत्या उन्हात शरीराला थंडावा देण्यासाठी कोकम सरबत हे सर्वात उत्तम आणि नैसर्गिक पेय आहे. हे केवळ तहान भागवत नाही, तर आरोग्यासाठी औषधी मानले जाते.
Kokum sherbet benefits
Sakal
कोकम शरीराला नैसर्गिक थंडावा प्रदान करते. कडक उन्हात याचे सेवन केल्याने शरीराचे तापमान नियंत्रित राहते आणि उष्माघाताचा (Heatstroke) धोका कमी होतो.
Kokum sherbet benefits
Sakal
ज्यांना वारंवार पित्त किंवा ॲसिडिटीचा त्रास होतो, त्यांच्यासाठी कोकम सरबत वरदान आहे. जेवणानंतर याचे सेवन केल्याने जळजळ कमी होते आणि पचनक्रिया सुधारते.
Kokum sherbet benefits
Sakal
उन्हाळ्यामुळे येणारी सुस्ती आणि थकवा दूर करण्यासाठी कोकम सरबत प्रभावी आहे. हे शरीराला त्वरित हायड्रेट करते आणि तुम्हाला ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करते.
Kokum sherbet benefits
Sakal
कोकममध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून संक्रमणापासून आपला बचाव करतात.
Kokum sherbet benefits
Sakal
जास्तीत जास्त फायद्यासाठी साखरेऐवजी गुळाचा वापर करा. कोकम आगळमध्ये थोडे जिरेपूड आणि काळे मीठ टाकल्यास ते अधिक चविष्ट आणि पौष्टिक बनते.
Kokum sherbet benefits
Sakal
कोकममधील घटक रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राखण्यास मदत करतात. तसेच, हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यासाठीही गुणकारी मानले जाते.
Kokum sherbet benefits
Sakal
