मुलांची दृष्टी कमी होते का? ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

मुलांची दृष्टी कमकुवत होत आहे?

आजकाल अनेक मुलांची दृष्टी कमकुवत होत आहे. ही समस्या लवकर ओळखणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण मुलांना अनेकदा ती कळत नाही.

एकाग्रतेचा अभाव

जर तुमचे मूल वाचन किंवा चित्रकला यांसारख्या गोष्टी टाळत असेल.याचा अर्थ त्याला स्पष्टपणे पाहता येत नाही.

स्क्रीनजवळ बसणे

तुमचे मूल टीव्ही किंवा फोन डोळ्यांजवळ घेऊन बसते का? हे मायोपियाचे (निकटदृष्टी) लक्षण असू शकते.

डोळे चोळणे

मूल वारंवार डोळे चोळत असेल, तर हे डोळ्यांवर ताण किंवा थकवा आल्याचे लक्षण आहे.

डोकेदुखी

अभ्यास किंवा स्क्रीन पाहिल्यानंतर मुलाला डोकेदुखी होत असेल, तर याचा अर्थ त्याच्या डोळ्यांवर ताण येत आहे.

डोळे मिचकावणे

एखादी गोष्ट स्पष्ट पाहण्यासाठी मूल डोळे मिचकावत असेल, तर ही दृष्टी कमी झाल्याची खूण असू शकते.

डोके वाकवणे

काही मुले एक डोळा झाकून किंवा डोके वाकवून पाहतात. हे डोळ्यांच्या चुकीच्या संरेखनाचे (misalignment) लक्षण असू शकते, ज्यावर उपचार करणे आवश्यक आहे.

लगेच डॉक्टरांना भेटा

जर तुम्हाला ही लक्षणे मुलांमध्ये दिसली, तर त्यांचा अभ्यास आणि आरोग्यावर परिणाम होण्याआधी त्वरित डोळ्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

