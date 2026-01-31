सांधेदुखी साधी नाही! 'या' गंभीर आजाराचा इशारा देते

Aarti Badade

सांधेदुखी

हात, खांदे किंवा गुडघे दुखणे आपण अनेकदा कामाचा ताण समजून दुर्लक्ष करतो. साधी वाटणारी वेदना शरीरातील एखाद्या मोठ्या आजाराचा इशारा असू शकते.

खांदेदुखी आणि हार्ट अटॅक

जर तुमच्या डाव्या हातात आणि खांद्यामध्ये सतत वेदना होत असतील, तर सावध व्हा. कधीकधी हृदयाशी संबंधित समस्यांमुळे डाव्या बाजूला वेदना जाणवतात. या लक्षणाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका.

सर्वाइकल स्पॉन्डिलायटीस

आजकाल लॅपटॉप आणि मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मानेच्या मज्जातंतूंवर दबाव येतो. यामुळे होणारी वेदना मान सोडून खांदे आणि हातांपर्यंत पसरते. यालाच 'सर्वाइकल स्पॉन्डिलायटीस' म्हणतात.

फ्रोजन शोल्डर

खांद्याची हालचाल करताना तीव्र वेदना होत असतील आणि खांदा ताठरला असेल, तर हे 'फ्रोजन शोल्डर'चे लक्षण असू शकते. यामध्ये खांद्याची हालचाल मर्यादित होते आणि वेदना वाढत जातात.

पोषक तत्वांची कमतरता

शरीरात कॅल्शियम, व्हिटॅमिन D आणि व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता असल्यास हाडे आणि सांधे कमकुवत होतात. यामुळे सांध्यांमध्ये घर्षण वाढून सूज आणि सतत वेदना जाणवू लागतात.

लठ्ठपणा आणि सांधेदुखी

वाढलेले वजन सांधेदुखीचे मोठे कारण आहे. अतिरिक्त वजनामुळे गुडघे, कंबर आणि पायांच्या सांध्यांवर जास्त ताण येतो, ज्यामुळे तरुण वयातच सांधे झिजू लागतात.

'या' लक्षणांकडे लक्ष द्या

हातापायांना मुंग्या येणे किंवा बधीरपणा जाणवणे.सांध्यांच्या ठिकाणी सूज येणे किंवा ते भाग लाल होणे.हालचाल करताना हाडांमधून आवाज येणे.सतत चक्कर येणे किंवा थकवा जाणवणे.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

पेनकिलर्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी, जर वेदना २-३ दिवसांपेक्षा जास्त टिकत असतील, तर त्वरित अस्थिरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. वेळेवर निदान झाल्यास गंभीर शस्त्रक्रिया टाळता येऊ शकते.

