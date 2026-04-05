IPL मध्ये कर्णधारपद सांभाळणारे ८ भारतीय यष्टीरक्षक

Pranali Kodre
आयपीएलमध्ये अनेक कर्णधार आत्तापर्यंत झाले असून ८ भारतीय यष्टीरक्षकांनी नेतृत्व केले आहे.
Indian wicketkeeper-captain in IPL
इशान किशन या यादीत नव्याने दाखल झाला आहे. तो आयपीएल २०२६ मध्ये पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व करत आहे.
Ishan Kishan
इशान किशन आयपीएलमध्ये नेतृत्व करणारा आठवा भारतीय यष्टीरक्षक आहे.
Ishan Kishan
दिग्गज यष्टीरक्षक फलंदाज एमएस धोनीने आयपीएलमध्ये २२९ सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
MS Dhoni
संजू सॅमसनने यष्टीरक्षक म्हणून ६७ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
Sanju Samson
रिषभ पंतने यष्टीरक्षक म्हणून ५९ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
Rishabh Pant
दिनेश कार्तिकने यष्टीरक्षक म्हणून ४३ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
Dinesh Karthik
केएल राहुलने यष्टीरक्षक म्हणून ३५ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
KL Rahul
जितेश शर्माने यष्टीरक्षक म्हणून ३ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.
Jitesh Sharma
पार्थिव पटेलने यष्टीरक्षक म्हणून एका आयपीएल सामन्यात नेतृत्व केले आहे.
Parthiv Patel
