IPL मध्ये कर्णधारपद सांभाळणारे ८ भारतीय यष्टीरक्षक

Pranali Kodre

आयपीएलमध्ये अनेक कर्णधार आत्तापर्यंत झाले असून ८ भारतीय यष्टीरक्षकांनी नेतृत्व केले आहे.

इशान किशन

इशान किशन या यादीत नव्याने दाखल झाला आहे. तो आयपीएल २०२६ मध्ये पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व करत आहे.

आठवा यष्टीरक्षक

इशान किशन आयपीएलमध्ये नेतृत्व करणारा आठवा भारतीय यष्टीरक्षक आहे.

एमएस धोनी

दिग्गज यष्टीरक्षक फलंदाज एमएस धोनीने आयपीएलमध्ये २२९ सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

संजू सॅमसन

संजू सॅमसनने यष्टीरक्षक म्हणून ६७ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

रिषभ पंत

रिषभ पंतने यष्टीरक्षक म्हणून ५९ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिकने यष्टीरक्षक म्हणून ४३ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

केएल राहुल

केएल राहुलने यष्टीरक्षक म्हणून ३५ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

जितेश शर्मा

जितेश शर्माने यष्टीरक्षक म्हणून ३ आयपीएल सामन्यांत नेतृत्व केले आहे.

पार्थिव पटेल

पार्थिव पटेलने यष्टीरक्षक म्हणून एका आयपीएल सामन्यात नेतृत्व केले आहे.

