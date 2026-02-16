T20 World Cup मध्ये जे धोनी-पंतलाही जमलं नाही, ते इशान किशनने करून दाखवलं

Pranali Kodre

भारताचा पाकिस्तानवर विजय

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानला १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात ६१ धावांनी पराभूत केले.

Ishan Kishan

|

Sakal

विजयात मोलाचा वाटा

भारताच्या विजयात यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशनने स्फोटक खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला.

Ishan Kishan

|

Sakal

इशान किशनची अर्धशतकी खेळी

इशानने ४० चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

Ishan Kishan

|

Sakal

इशानचा विक्रम

इशान किशन टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा भारताचा पहिला यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे.

Ishan Kishan

|

Sakal

धोनी, पंत, कार्तिक कोणालाच नव्हतं जमलं

यापूर्वी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतासाठी एमएस धोनी (३३ सामने), रिषभ पंत (१५ सामने) आणि दिनेश कार्तिक (४ सामने) यांनी यष्टीरक्षण केले आहे. मात्र या तिघांपैकी कोणीही सामनावीर पुरस्कार जिंकलेला नाही.

MS Dhoni

|

Sakal

अर्धशतक करणाराही पहिलाच

तसेच इशान किशन टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अर्धशतक करणाराही भारताचा पहिलाच यष्टीरक्षक आहे. त्याने २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दोन अर्धशतके केली आहे.

Ishan Kishan

|

Sakal

धोनी, कार्तिक अन् पंतची सर्वोच्च खेळी

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये धोनीची सर्वोच्च खेळी ४५ धावा आहे, तर रिषभची ४२ धावा आहे. दिनेश कार्तिकची सर्वोच्च खेळी ७ धावा आहे.

Rishabh Pant

|

Sakal

