T20 World Cup मध्ये जे धोनी-पंतलाही जमलं नाही, ते इशान किशनने करून दाखवलं

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानला १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात ६१ धावांनी पराभूत केले.
भारताच्या विजयात यष्टीरक्षक फलंदाज इशान किशनने स्फोटक खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला.
इशानने ४० चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ७७ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.
इशान किशन टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा भारताचा पहिला यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे.
यापूर्वी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतासाठी एमएस धोनी (३३ सामने), रिषभ पंत (१५ सामने) आणि दिनेश कार्तिक (४ सामने) यांनी यष्टीरक्षण केले आहे. मात्र या तिघांपैकी कोणीही सामनावीर पुरस्कार जिंकलेला नाही.
तसेच इशान किशन टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अर्धशतक करणाराही भारताचा पहिलाच यष्टीरक्षक आहे. त्याने २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दोन अर्धशतके केली आहे.
टी२० वर्ल्ड कपमध्ये धोनीची सर्वोच्च खेळी ४५ धावा आहे, तर रिषभची ४२ धावा आहे. दिनेश कार्तिकची सर्वोच्च खेळी ७ धावा आहे.
