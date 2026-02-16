Aditi Hundia : इशान किशनची आताची गर्लफ्रेंड अन् होणारी 'नवरी' अदिती हुंडिया, आहे तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

वडील जयपूरचे उद्योजक -

इशान किशनची सध्याची गर्लफ्रेंड आणि होणारी नवरी अदिती हुंडिया हिचे वडील जयपूर येथील एक उद्योजक आहेत.

मिस दीवा विजेती -

अदिती ही ‘Miss Diva 2018’ स्पर्धेची विजेती देखील होती.

मॉडेलिंगमध्ये ओळख -

अदितीला मॉडेलिंगच्या जगात येथूनच ओळख मिळू लागली.

फेमिना मिस इंडिया -

अदिती ‘फेमिना मिस इंडिया’मध्ये अंतिम फेरीत पोहोचली होती.

नॅशनल ब्युटी क्वीन -

याशिवाय, अदिती नॅशनल ब्युटी क्वीन स्पर्धेतही पोहोचलेली आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय -

तिच्या फॅशन स्कीलमुळे ती सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय आहे.

अफेयरच्या चर्चा -

२०१९ च्या आयपीएल दरम्यान इशान किशन आणि आदिती हुंडिया यांच्यातील अफेयरच्या चर्चा सुरू झाल्या.

मिस्ट्री फॅनगर्ल -

आदितीची "मिस्ट्री फॅनगर्ल" म्हणून स्टँडमध्ये उपस्थिती चर्चेचा विषय बनला होता.

आजोबांनी केली पुष्टी -

आता, इशान किशनच्या आजोबांनीच त्यांच्या नात्याची पुष्टी केली आहे आणि लवकरच त्यांची लग्नाची घंटाही वाजू शकते.

Next : पॅरेलिससचा झटका येणार असल्याचे संकेत कधीपासून आणि कसे मिळू लागतात?

paralysis stroke 

|

esakal

येथे पाहा