ISRO Lunar Research : चंद्राचे रसायशास्त्र उलगडणार, इस्त्रोचे संशोधकही भारावले

Sandeep Shirguppe
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी चंद्राच्या पृष्ठभागावरील रसायनशास्त्राचा सखोल अभ्यास केला.
विद्यार्थ्यांनी चांद्रयान-२ मोहिमेतील डेटा वापरून रासायनिक घटकांचे नकाशे तयार केले.
लार्ज एरिया सॉफ्ट स्पेक्ट्रोमीटर (CLASS) च्या साहाय्याने चंद्राच्या पृष्ठभागावरील प्रकाशाचे निरीक्षण.
अतिनील किरणांमुळे चंद्रावरील घटक विशिष्ट प्रकाश सोडतात; यावरूनच संशोधन झाले.
रासायनिक नकाशे तयार
विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण चंद्राचे रासायनिक नकाशे तयार केले, जे भविष्यातील मोहिमांसाठी उपयुक्त.
हा प्रकल्प आयआयटीच्या आंतरशाखीय स्पर्धेचा एक भाग होता.
या अभिनव संशोधनाने इस्रोचे शास्त्रज्ञही चकित झाले. संशोधनाचा वैज्ञानिक पेपर ‘प्लॅनेटरी सायन्स जर्नल’मध्ये प्रकाशित होणार.
तरुण प्रतिभेच्या योगदानामुळे भारताचा अंतराळ कार्यक्रम अधिक उज्ज्वल होणार!