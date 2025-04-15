केसांच्या वाढीसाठी काय फायदेशीर? कांद्याचा रस की कांद्याचे तेल?

Aarti Badade

केसांच्या वाढीसाठी

कांद्याचा रस आणि तेल दोन्हीमध्ये केसांना वाढीसाठी उपयुक्त सल्फर आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असतात.

पोषणात फरक

कांद्याच्या रसात थेट ताज्या कांद्यामधून मिळणारे घटक अधिक प्रभावी असतात. कांद्याचे तेल बहुतेकदा dilute केल्याने त्याचे प्रभाव थोडे सौम्य असतात.

त्वचेत

कांद्याचा रस त्वचेत लवकर शोषला जातो आणि मुळांपर्यंत पोहोचतो. तेल हळूहळू शोषले जाते, पण टाळूवर जास्त वेळ टिकते.

वापरण्याची वारंवारता

रस: आठवड्यातून २-३ वेळा वापरणे योग्य – वास आणि जळजळ टाळण्यासाठी. तेल: रोज किंवा वारंवार लावता येते, रात्रभर ठेवता येते.

साठवण

कांद्याचा रस ताजा करावा लागतो, टिकत नाही आणि वापरायला त्रासदायक होतो. तेल रेडी-टू-यूज असतं, आणि स्टोरेज फ्रेंडली असतं.

वास आणि जळजळ

कांद्याच्या रसाचा वास तीव्र, आणि संवेदनशील त्वचेसाठी जळजळ निर्माण करणारा. कांद्याचे तेल सौम्य वासाचे, आणि सौम्य परिणाम देणारे असते.

काय निवडाल ?

जलद परिणाम हवाय? कांद्याचा रस वापरा. सुविधा आणि दीर्घकालीन पोषण हवंय? कांद्याचे तेल उत्तम पर्याय!

