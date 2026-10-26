इस्रोच्या SpaDeX उपग्रहांचे पुढे काय झाले?

Ashok Jawale
SpaDeX-A आणि SpaDeX-B या उपग्रहांनी आपली महत्त्वाची मोहीम पूर्ण केली. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दोन्ही उपग्रहांनी पृथ्वीच्या वातावरणात पुनःप्रवेश केला.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
अंतराळात २ उपग्रहांना स्वयंचलित पद्धतीने एकमेकांशी जोडण्याचे तंत्रज्ञान तपासणे हा मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
डॉकिंग म्हणजे अंतराळात दोन उपग्रहांना नियंत्रित पद्धतीने जोडणे. भविष्यात मोहिमांसाठी हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
दोन्ही उपग्रहांनी डॉकिंग, अनडॉकिंग, एकत्रित नियंत्रण, विद्युत ऊर्जा हस्तांतरण आणि विविध उपकरणांच्या चाचण्या पूर्ण केल्या. या प्रयोगांमुळे भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानात महत्त्वाची भर पडली.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
मोहिमेचा कार्यकाल संपल्यानंतर दोन्ही उपग्रहांमधील इंधन संपले. त्यानंतर पृथ्वीभोवती फिरण्याची त्यांची कक्षा हळूहळू खाली येत गेली आणि अखेरीस त्यांनी वातावरणात पुनःप्रवेश केला.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
४ आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आलेल्या दोन मध्यम तीव्रतेच्या भूचुंबकीय वादळांमुळे उपग्रहांच्या कक्षेतील घसरणीचा वेग वाढला, असे इस्रोने स्पष्ट केले.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
SpaDeX मोहिमेने भारताला अंतराळातील डॉकिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचा अनुभव दिला. भविष्यातील प्रकल्पांसाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते.
SpaDeX Satellites Re-entry
esakal
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal