सिंह आणि वाघ यांच्या पंजांच्या ठशांत काय फरक असतो?

Varsha Balhe
सिंह आणि वाघ यांच्या पंजांचे ठसे दिसायला सारखे वाटतात. मात्र, त्यांचा आकार आणि बोटांच्या खुणांवरून काही फरक ओळखता येतात.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
वाघाचे पंजांचे ठसे मोठे आणि रुंद असू शकतात. सिंहाच्या ठशांचा आकारही मोठा असतो.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
दोघांच्याही पंजांच्या ठशांत चार बोटांच्या खुणा दिसतात. त्यांच्या आकारावरून फरक ओळखता येऊ शकतो.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
पंजाच्या ठशातील मधला मांसल भाग दोन्ही प्राण्यांत वेगळा दिसू शकतो. मात्र, केवळ यावरून ओळख पटवणं कठीण असतं.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
सिंह आणि वाघ चालताना सहसा नखांचे ठसे उमटत नाहीत. कारण त्यांची नखे आत ओढलेली असतात.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
वाघ आणि सिंह यांच्या पावलांच्या खुणा त्यांच्या चालण्याच्या पद्धतीनुसार वेगळ्या दिसू शकतात.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
दोन ठशांमधील अंतरावरून प्राण्याच्या हालचालींचा अंदाज येऊ शकतो. मात्र, हे अंतर चालण्याचा वेग आणि जमिनीवरही अवलंबून असतं.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
सिंह आणि वाघाच्या ठशांतील आकार, बोटांच्या खुणा आणि मधल्या भागाची रचना पाहून अंदाज लावता येतो. मात्र, केवळ एका ठशावरून अचूक ओळख पटवणं नेहमीच शक्य नसतं.
LION VS TIGER PAW PRINTS
esakal
CHEETAH VS LEOPARD CUBS
esakal