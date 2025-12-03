५०,००० नाण्यांचा खजिना सापडला… इतिहासातील सर्वात मोठा शोध! जग आश्चर्यचकित

खजिना

इटलीच्या सार्डिनिया किनाऱ्याजवळ गोताखोराला समुद्रतळावर प्राचीन रोमन नाण्यांचा प्रचंड खजिना दिसला.

कवच

चमकणारा कवच दिसताच सुरुवातीला ते कचरा वाटलं, पण जवळ गेल्यावर हजारो नाणी असल्याचा अंदाज आला.

खजिना

या ठिकाणी ३0,000 ते ५0,000 रोमन कांस्य नाण्यांचा साठा आढळल्याने पुरातत्व जगतात खळबळ उडाली.

कारवाई

गोताखोराने तत्काळ अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर परिसर सील करून तिथे उत्खनन सुरू करण्यात आले.

इतिहास

ही नाणी चौथ्या शतकातील असल्याचे समोर आले असून त्यावर रोमन सम्राटांच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत.

चलन

त्या काळात फॉलिस म्हणून ओळखली जाणारी ही नाणी सैनिक आणि साध्या नागरिकांच्या दैनंदिन वापरात होती.

जहाज

संशोधकांच्या मते, जुनं रोमन जहाज बुडून त्यातील माल समुद्रात विखुरला गेला असावा.

पोसिडोनिया

ज्या गवतामध्ये नाणी सापडली ते पोसिडोनिया गवत वाळू स्थिर ठेवून नाण्यांना गंजण्यापासून वाचवत होतं.

उत्खनन

आतापर्यंत ३०,००० ते ५०,००० नाणी सापडली असून अजूनही उत्खनन वेगाने सुरू आहे.

संरक्षण

प्रत्येक नाणं काळजीपूर्वक स्वच्छ करून प्रयोगशाळेत जतन केलं जात आहे आणि काही नाणी संग्रहालयात दाखवली जातील.

महत्त्व

या शोधामुळे रोमन व्यापार, लष्करी गरजा आणि अर्थव्यवस्था याबाबतची माहिती आणखी सखोलपणे समजण्यास मदत होणार आहे.

