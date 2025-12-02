इथे 6 फूट उंची काहीच नाही! जगातील ‘सगळ्यात उंच’ लोक कुठे राहतात?

Aarti Badade

उंचीचे महत्त्व

अनेक क्षेत्रांत मानवी उंचीला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

आफ्रिकेतील जमाती

आफ्रिका खंडात आजही अनेक जाती-जमाती त्यांच्या विविध परंपरा जपतात.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

डिंका जमात

डिंका (Dinka) ही आदिवासी जमात जगात सर्वाधिक उंचीची (Tallest Tribe) जमात म्हणून ओळखली जाते.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

जमातीचे स्थान

ही जमात दक्षिण सुडानमधील (South Sudan) नील नदीच्या (Nile River) किनाऱ्यावर वसलेली आहे.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

पुरुषांची सरासरी उंची

डिंका जमातीतील पुरुषांची सरासरी उंची 182.6 सेंटीमीटर इतकी आहे.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

महिलांची सरासरी उंची

या जमातीतील महिलांची सरासरी उंची176.4 सेंटीमीटर इतकी आहे.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

प्रतिष्ठेचे प्रतीक

डिंका लोकांमध्ये मुलगी ही श्रीमंती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते.

Tallest Human dinka Tribe

|

Sakal

राजा-महाराजांची डाळ! 5000 वर्षांपूर्वीची अनोखी रेसिपी

Ancient Dal Recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा