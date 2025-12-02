इथे 6 फूट उंची काहीच नाही! जगातील ‘सगळ्यात उंच’ लोक कुठे राहतात?

Aarti Badade
अनेक क्षेत्रांत मानवी उंचीला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते.
आफ्रिका खंडात आजही अनेक जाती-जमाती त्यांच्या विविध परंपरा जपतात.
डिंका (Dinka) ही आदिवासी जमात जगात सर्वाधिक उंचीची (Tallest Tribe) जमात म्हणून ओळखली जाते.
ही जमात दक्षिण सुडानमधील (South Sudan) नील नदीच्या (Nile River) किनाऱ्यावर वसलेली आहे.
डिंका जमातीतील पुरुषांची सरासरी उंची 182.6 सेंटीमीटर इतकी आहे.
या जमातीतील महिलांची सरासरी उंची176.4 सेंटीमीटर इतकी आहे.
डिंका लोकांमध्ये मुलगी ही श्रीमंती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते.
