ITR Refund कधी मिळणार? कशी असते प्रक्रिया?

सूरज यादव
तुमचा इन्कम टॅक्स रिटर्न योग्य असेल तर रिफंड मिळते. ती रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात पाठवली जाते.
ITR Refund
Esakal
आयटीआर प्रक्रिया झाल्यानंतर सामान्यत: ४ ते ५ आठवड्याच्या आत टॅक्स रिफंड बँक खात्यात जमा होते.
ITR Refund
Esakal
रिफंडसाठी तुमचे बँक खाते इन्कम टॅक्स पोर्टलला प्री व्हॅलिडेट असायला हवं. तसंच ते पॅनकार्डला लिंक असणं आवश्यक आहे.
ITR Refund
Esakal
आयटीआर फाइल केल्यानंतर जर तुमच्या रिटर्नचे व्हेरिफिकेशन केले नाही तर रिफंड प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो.
ITR Refund
Esakal
आयटीआरमध्ये दिलेली माहिती आणि AIS, Form 26AS किंवा टीडीएस डिटेल्समध्ये जर फरक असेल तर रिफंड रोखला जाऊ शकतो.
ITR Refund
Esakal
तुमची कागदपत्रे अचूक असतील आणि कोणत्याही अतिरिक्त चौकशीची आवश्यकता नसेल तर रिफंड लगेच मिळू शकतो.
ITR Refund
Esakal
करदात्यांना इन्कम टॅक्स ई फाइलिंग पोर्टलवर लॉग इन करून रिफंड स्टेटस सेक्शनमध्ये रिफंडची सद्यस्थिती चेक करता येते.
ITR Refund
Esakal
PAN, नाव, आयएफएससी कोड आणि बँक अकाउंट नंबरमध्ये चूक असेल तरीही रिफंडमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते.
ITR Refund
Esakal
निश्चित वेळेनंतरही रिफंड न मिळाल्यास पोर्टलवर स्टेटस चेक करा आणि गरज पडल्यास बँक डिटेल्स अपडेट करा.
ITR Refund
Esakal
रिफंडमध्ये समस्या असेल तर करदात्यांनी आयकर विभागाच्या हेल्प डेस्कला संपर्क करून तक्रार दाखल करावी.
ITR Refund
Esakal
Farm Loan Waiver
Esakal