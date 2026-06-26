Jackfruit Fruit or Vegetable? फणस हे फळ आहे की भाजी? 90 टक्के लोकांना माहीत नाही याचं खरं वैज्ञानिक उत्तर; तुम्हीही तर चक्रावणार नाही ना?

बाळकृष्ण मधाळे

फणस, फळ की भाजी?

फणस हे फळ की भाजी? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. काहीजण त्याची भाजी खातात, तर काहीजण पिकलेल्या फणसाचा गोड गर फळ म्हणून आवडीने खातात. मग नेमकं खरं काय? चला, जाणून घेऊया विज्ञान काय सांगतं.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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विज्ञानाच्या दृष्टीने फणस म्हणजे काय?

वनस्पति‍शास्त्रानुसार, फणस हे फळ आहे. कारण, ते झाडावर तयार होते आणि त्यामध्ये बिया असतात. कोणतेही असे उत्पादन जे फुलापासून तयार होते आणि ज्यामध्ये बिया असतात, त्याला फळ मानले जाते. त्यामुळे वैज्ञानिकदृष्ट्या फणस हा फळांच्या श्रेणीत मोडतो.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

कच्च्या फणसाची भाजी का केली जाते?

कच्चा फणस गोड नसतो. त्याचा गर घट्ट, तंतुमय आणि मांसासारखा पोत असलेला असल्यामुळे त्याचा वापर भाजी, रस्सा, लोणचे तसेच विविध पारंपरिक पदार्थ तयार करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे अनेकजण त्याला भाजी समजतात.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

'व्हेज मटण' म्हणूनही प्रसिद्ध

कच्च्या फणसाचा पोत मांसासारखा असल्यामुळे त्याला अनेक ठिकाणी 'व्हेज मटण' असेही म्हटले जाते. शाकाहारी पदार्थांमध्ये हा एक लोकप्रिय पर्याय मानला जातो.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

पिकल्यावर पूर्णपणे बदलतो फणस

फणस पिकल्यानंतर त्याचा रंग पिवळा किंवा केशरी होतो. त्याचा गर मऊ, रसाळ आणि अतिशय गोड लागतो. यावेळी तो थेट फळ म्हणून खाल्ला जातो.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

चव कशी असते?

पिकलेल्या फणसाची चव अनेकांना आंबा, केळी आणि अननस यांच्या मिश्रणासारखी वाटते. त्यामुळे उन्हाळ्यात हे फळ अनेकांचे आवडते ठरते.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

जगातील सर्वात मोठे झाडावर येणारे फळ

फणसाला जगातील झाडावर येणारे सर्वात मोठे फळ मानले जाते. एका फणसाची लांबी सुमारे ९० सेंटीमीटर आणि वजन ३६ किलोपर्यंत असू शकते.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

एका झाडाला किती फणस लागतात?

सामान्यतः एका प्रौढ फणसाच्या झाडाला वर्षभरात सुमारे २०० फणस लागतात. तर, काही जुन्या आणि मोठ्या झाडांवर ५०० पर्यंत फळे लागल्याची नोंद आहे.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

फणसाचा प्रत्येक भाग उपयोगी

फणसाचा गर, बिया, पाने आणि लाकूड अशा जवळपास प्रत्येक भागाचा उपयोग केला जातो. बिया भाजून किंवा उकडून खाल्ल्या जातात, तर फणसाच्या मजबूत लाकडापासून फर्निचर आणि इतर वस्तू तयार केल्या जातात.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

शेवटी खरं उत्तर काय?

  • वैज्ञानिकदृष्ट्या : फणस हे फळ आहे.

  • कच्चा फणस : स्वयंपाकात भाजी म्हणून वापरला जातो.

  • पिकलेला फणस : गोड फळ म्हणून खाल्ला जातो.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

"फणस हे फळही आहे आणि भाजीही"

म्हणजेच, फणस वैज्ञानिकदृष्ट्या फळ असले तरी कच्च्या अवस्थेत तो भाजी म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे "फणस हे फळही आहे आणि भाजीही" असे म्हणणे चुकीचे नाही.

Jackfruit Fruit or Vegetable?

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esakal

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