उन्हाळ्यात फणस खाण्याचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम

आरोग्य

उन्हाळ्यात फणस खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

Jackfruit

|

sakal 

तात्काळ ऊर्जा

फणसामध्ये सुक्रोज आणि फ्रक्टोज सारख्या नैसर्गिक शर्करा असतात, ज्या उन्हाळ्यात येणारा थकवा दूर करून शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात.

Jackfruit

|

sakal 

पाण्याचे प्रमाण

फणसात पाण्याचे प्रमाण चांगले असते, जे उन्हाळ्याच्या कडाक्यात शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

Jackfruit

|

sakal 

रोगप्रतिकारक शक्ती

यात मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन 'सी' असते, जे शरीराला विविध संसर्ग आणि व्हायरल आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते.

Jackfruit

|

sakal 

पचनशक्ती सुधारते

फणसामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर (तंतुमय पदार्थ) असते. यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पचन संस्था सुरळीत राहते.

Jackfruit

|

sakal 

हृदयाचे आरोग्य

फणसातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

Jackfruit

|

sakal 

डोळ्यांसाठी फायदेशीर

व्हिटॅमिन 'ए' आणि बीटा-कॅरोटीनमुळे डोळ्यांची दृष्टी सुधारते आणि उन्हाळ्याच्या तीव्र प्रकाशापासून डोळ्यांचे संरक्षण होते.

Jackfruit

|

sakal 

त्वचेसाठी उत्तम

यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स उन्हामुळे होणारे त्वचेचे नुकसान भरून काढतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करतात.

Jackfruit

|

sakal 

थायरॉईड

फणसामध्ये तांबे (Copper) असते, जे थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य योग्य रीतीने चालण्यासाठी आवश्यक असते.

Jackfruit

|

sakal 

उपाशीपोटी शेंगदाणे खाताना 'ही' चूक करू नका!

Raw peanuts side effects

|

Sakal

येथे क्लिक करा