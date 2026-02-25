उन्हाळ्यात फणस खाण्याचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम
उन्हाळ्यात फणस खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
फणसामध्ये सुक्रोज आणि फ्रक्टोज सारख्या नैसर्गिक शर्करा असतात, ज्या उन्हाळ्यात येणारा थकवा दूर करून शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात.
फणसात पाण्याचे प्रमाण चांगले असते, जे उन्हाळ्याच्या कडाक्यात शरीरातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
यात मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन 'सी' असते, जे शरीराला विविध संसर्ग आणि व्हायरल आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते.
फणसामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर (तंतुमय पदार्थ) असते. यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पचन संस्था सुरळीत राहते.
फणसातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
व्हिटॅमिन 'ए' आणि बीटा-कॅरोटीनमुळे डोळ्यांची दृष्टी सुधारते आणि उन्हाळ्याच्या तीव्र प्रकाशापासून डोळ्यांचे संरक्षण होते.
यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स उन्हामुळे होणारे त्वचेचे नुकसान भरून काढतात आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करतात.
फणसामध्ये तांबे (Copper) असते, जे थायरॉईड ग्रंथीचे कार्य योग्य रीतीने चालण्यासाठी आवश्यक असते.
