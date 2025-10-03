Jagdish Vishwakarma : जगदीश विश्वकर्मा कोण आहेत? ; भाजपने गुजरातमध्ये दिली मोठी जबाबदारी, काँग्रेसचे समीकरण बिघडवणार!

Mayur Ratnaparkhe

गुजरात भाजपचे अध्यक्ष -

जगदीश विश्वकर्मा गुजरात भाजपचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते -

जगदीश विश्वकर्मा (पांचाळ) हे गुजरात भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत.

जन्म अहमदाबादेत -

जगदीश विश्वकर्मा यांचा जन्म १२ ऑगस्ट १९७३ रोजी अहमदाबाद येथे झाला.

निकोल मतदारसंघाचे आमदार -

जगदशी विश्वकर्मा २०१२ आणि २०१७ मध्ये अहमदाबाद शहरातील निकोल मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले होते.

राज्यमंत्री -

सध्या जगदीश विश्वकर्मा भूपेंद्र पटेल सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत.

महत्त्वाची खाती -

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मंत्रिमंडळात जगदीश विश्वकर्मा यांच्याकडे महत्त्वाची खाती स्वतंत्रपणे आहेत.

शहराध्यक्ष -

जगदीश विश्वकर्मा यांनी यापूर्वी अहमदाबाद शहर भाजप अध्यक्ष म्हणून काम केले होते.

सर्वात श्रीमंत आमदार -

जगदीश विश्वकर्मा हे अहमदाबादचे सर्वात श्रीमंत आमदार आहेत.

जाहीर मालमत्ता -

जगदीश विश्वकर्मा यांनी गेल्या निवडणुकीच्या शपथपत्रात २९ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जाहीर केली होती.

