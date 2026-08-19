रात्री जेवणानंतर गूळ आणि तूप का खावं? 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
गूळ आणि तूप खाणं हे शरीरासाठी फायदेशीर असतं. यामुळे शरीराला सकारात्मक बदल होतात.
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
तुम्ही जर रात्री जेवणानंतर गूळ आणि तूप एकत्र खाल्ल तर पचनक्रिया सुधारते.
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
गूळ हे पाचक रस वाढवतो आणि तूप आतड्यांना मऊ ठवतो त्यामुळे अन्न लवकर पचतं
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
तुम्ही जर रोज तूप आणि गूळ खाल्लं तर थकवा दूर होतो आणि शरीरात ताजी ऊर्जा निर्माण होते.
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
गुळातील घटक आणि तुपातील जीवनसत्तवे हाडांचं आरोग्य सुधारतात.
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
शरीरातील विषायीघटक बाहेर टाकल्यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक तेज येतं.
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
जर पोट साफ होत नसेल तर गूळ आणि तूप फायदेशीर ठरू शकतं. यामुळे पोटाच्या त्रासापासून आराम मिळतो
HEALTH BENEFITS OF EATING JAGGERY AND GHEE
esakal
MASALA SHENGDANA
ESAKAL