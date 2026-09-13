Jaggery Coconut Modak Benefits : गूळ-खोबरे असलेले मोदक खाण्याचे आयुर्वेदिक फायदे

Sandeep Shirguppe

ऊर्जा

गुळामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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Sakal

पचन

खोबऱ्यातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करू शकते.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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esakal

लोह

गुळातून काही प्रमाणात लोह मिळते.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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esakal

तृप्ती

खोबऱ्यातील फायबर आणि फॅटमुळे पोट भरल्यासारखे वाटू शकते.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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esakal

फॅट्स

खोबऱ्यामध्ये शरीराला ऊर्जा देणारे फॅट्स असतात.

Jaggery Coconut Modak Benefits

| sakal

घरगुती

गूळ आणि ताजे खोबरे वापरून मोदक घरच्या घरी बनवता येतात.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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esakal

पौष्टिक

पारंपरिक मोदक साध्या घटकांपासून तयार केले जातात.

Jaggery Coconut Modak Benefits

| sakal

प्रमाण

गूळ आणि तांदळाच्या पिठामुळे कॅलरी जास्त असतात. त्यामुळे मोदक मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य.

Jaggery Coconut Modak Benefits

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Sakal

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