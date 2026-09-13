Jaggery Coconut Modak Benefits : गूळ-खोबरे असलेले मोदक खाण्याचे आयुर्वेदिक फायदे

Sandeep Shirguppe
गुळामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
Jaggery Coconut Modak Benefits
Sakal
खोबऱ्यातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करू शकते.
Jaggery Coconut Modak Benefits
esakal
गुळातून काही प्रमाणात लोह मिळते.
Jaggery Coconut Modak Benefits
esakal
खोबऱ्यातील फायबर आणि फॅटमुळे पोट भरल्यासारखे वाटू शकते.
Jaggery Coconut Modak Benefits
esakal
खोबऱ्यामध्ये शरीराला ऊर्जा देणारे फॅट्स असतात.
Jaggery Coconut Modak Benefits
गूळ आणि ताजे खोबरे वापरून मोदक घरच्या घरी बनवता येतात.
Jaggery Coconut Modak Benefits
esakal
पारंपरिक मोदक साध्या घटकांपासून तयार केले जातात.
Jaggery Coconut Modak Benefits
गूळ आणि तांदळाच्या पिठामुळे कॅलरी जास्त असतात. त्यामुळे मोदक मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य.
Jaggery Coconut Modak Benefits
Sakal