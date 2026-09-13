विड्याच्या पानांचा मोदक कधी खाल्लाय का? जाणून घ्या रेसिपी

Varsha Balhe
गणेशोत्सव सुरू झाला की बाप्पाच्या आवडीचे मोदक बनवायची लगबग सुरू होते. यंदा नेहमीच्या उकडीच्या किंवा तळणीच्या मोदकांपेक्षा काहीतरी वेगळं बनवायचं असेल, तर ही रेसिपी नक्की करून पाहा.
Betel Leaf Modak Recipe
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अनेक प्रकारचे मोदक बाप्पासाठी बनवले जातात. परंतु आज आपण एका वेगळ्या पद्धतीचा मोदक पाहणार आहोत, तो म्हणजे विड्याच्या पानांचा मोदक.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी तुम्ही यंदा या पान मोदकांचा बेत करू शकता. हे मोदक चवीला स्वादिष्ट आणि सुगंधी लागतात. चला तर मग, जाणून घेऊया पान मोदक बनवण्याची सोपी रेसिपी.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
सारणासाठी गुलकंद, काजू-बदाम, पिस्ते, बेदाणे, बडीशेप आणि खोबऱ्याचा किस घ्या. हे सर्व साहित्य एकत्र करून चांगले मिक्स करा.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
आता मोदकाच्या आवरणासाठी खवा आणि तूप घ्या. विड्याची पाने स्वच्छ धुऊन देठ काढा आणि थोडं दूध किंवा पाणी घालून त्याची बारीक पेस्ट तयार करा.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात खवा मंद आचेवर परता. त्यात विड्याच्या पानांची पेस्ट घालून मिश्रण एकजीव करा. गॅस बंद करून मिश्रण कोमट झाल्यावर त्यात पिठीसाखर मिसळा.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
शेवटी मोदकाच्या साच्याला थोडं तूप लावून खव्याचं मिश्रण भरा. मधोमध गुलकंदाचं सारण भरून मोदक बंद करा आणि साच्यातून अलगद बाहेर काढा. तयार झाले तुमचे चविष्ट आणि सुगंधी विड्याच्या पानांचे मोदक.
Betel Leaf Modak Recipe
esakal
साच्यातून मोदक बाहेर काढा. तुम्ही हे मोदक उकडून किंवा तळून घेऊ शकता. तयार आहेत तुमचे चविष्ट विड्याच्या पानांचे मोदक
Betel Leaf Modak Recipe
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