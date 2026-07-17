Jaggery Peanut Roti Benefits : गुळ -शेंगदाणा पोळी खाण्याचे 9 फायदे, दीर्घकाळ ऊर्जावान रहाल

Sandeep Shirguppe
गुळातील नैसर्गिक साखर आणि शेंगदाण्यातील आरोग्यदायी फॅट्स शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देतात.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने मुबलक असतात. स्नायूंच्या वाढीस आणि दुरुस्तीस मदत होते.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
गुळामध्ये लोह (Iron) असते, जे हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करू शकते. मात्र, अॅनिमियावर उपचार म्हणून केवळ गुळावर अवलंबून राहू नये.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
गूळ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो. गव्हाच्या पिठातील तंतुमय घटक (फायबर) बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करतात.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
शेंगदाण्यांतील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स आणि व्हिटॅमिन ई हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
शेंगदाण्यांमध्ये मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस असतात, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
प्रथिने, फायबर आणि आरोग्यदायी चरबीमुळे भूक लवकर लागत नाही. त्यामुळे खाणे कमी होण्यास मदत होते.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी गुळाचे प्रमाण लक्षात घेऊन आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सेवन करावे.
Jaggery Peanut Roti Benefits
esakal
exercise routine
Sakal