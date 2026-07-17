Jaggery Peanut Roti Benefits : गुळ -शेंगदाणा पोळी खाण्याचे 9 फायदे, दीर्घकाळ ऊर्जावान रहाल

Sandeep Shirguppe

ऊर्जेचा उत्तम स्रोत

गुळातील नैसर्गिक साखर आणि शेंगदाण्यातील आरोग्यदायी फॅट्स शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देतात.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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प्रथिनांचा चांगला स्रोत

शेंगदाण्यांमध्ये प्रथिने मुबलक असतात. स्नायूंच्या वाढीस आणि दुरुस्तीस मदत होते.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

लोहाचे प्रमाण वाढेल

गुळामध्ये लोह (Iron) असते, जे हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करू शकते. मात्र, अॅनिमियावर उपचार म्हणून केवळ गुळावर अवलंबून राहू नये.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

पचनासाठी फायदेशीर

गूळ पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतो. गव्हाच्या पिठातील तंतुमय घटक (फायबर) बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करतात.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

शेंगदाण्यांतील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स आणि व्हिटॅमिन ई हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत

शेंगदाण्यांमध्ये मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस असतात, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

दीर्घकाळ पोट भरेल

प्रथिने, फायबर आणि आरोग्यदायी चरबीमुळे भूक लवकर लागत नाही. त्यामुळे खाणे कमी होण्यास मदत होते.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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esakal

मधुमेहींनी मर्यादीत खा

मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी गुळाचे प्रमाण लक्षात घेऊन आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सेवन करावे.

Jaggery Peanut Roti Benefits

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exercise routine

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Sakal

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