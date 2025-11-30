12व्या शतकातील शौर्याचा वारसा! ‘सोनार किल्ला’ नावामागचं रहस्य जाणून घ्या

Aarti Badade

हिवाळ्यातील पसंती

हिवाळ्यात (Winter) राजस्थानचे सौंदर्य आणखी खुलते, त्यामुळे जैसलमेर किल्ला (Jaisalmer Fort) पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण आहे.

किल्ल्याचे स्थान

जैसलमेर किल्ला (Jaisalmer Fort) राजस्थानमधील थार वाळवंटात (Thar Desert) वसलेला आहे.

कोणी बांधला?

या किल्ल्याची भव्यता पाहून डोळे दिपतील, कारण तो राजा रावल जैसल (Raja Rawal Jaisal) यांनी बांधला होता.

'सोनार किल्ला'

जैसलमेर किल्ल्याला त्याच्या पिवळ्या वाळूच्या दगडांमुळे (Yellow Sandstone) 'सोनार किल्ला' (Golden Fort) असेही म्हणतात.

'गोल्डन' नाव कसं पडलं?

सूर्यप्रकाशात (Sunlight) सोन्यासारखा दिसणाऱ्या या वाळूच्या दगडांमुळे (Sandstone) किल्ल्याला 'सोनार किल्ला'* नाव पडले आहे.

अनोखे वैशिष्ट्य

हा भारतातील एकमेव किल्ला (Only Fort in India) आहे, जिथे आजही सुमारे ४,००० लोक राहतात (Inhabited) आणि जीवन जगतात.

निर्मितीची वेळ

हा भव्य किल्ला पिवळ्या वाळूच्या दगडांनी बनलेला आहे आणि त्याची निर्मिती *१२ व्या शतकात (12th Century) झाली होती.

