12व्या शतकातील शौर्याचा वारसा! ‘सोनार किल्ला’ नावामागचं रहस्य जाणून घ्या

हिवाळ्यात (Winter) राजस्थानचे सौंदर्य आणखी खुलते, त्यामुळे जैसलमेर किल्ला (Jaisalmer Fort) पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण आहे.
जैसलमेर किल्ला (Jaisalmer Fort) राजस्थानमधील थार वाळवंटात (Thar Desert) वसलेला आहे.
या किल्ल्याची भव्यता पाहून डोळे दिपतील, कारण तो राजा रावल जैसल (Raja Rawal Jaisal) यांनी बांधला होता.
जैसलमेर किल्ल्याला त्याच्या पिवळ्या वाळूच्या दगडांमुळे (Yellow Sandstone) 'सोनार किल्ला' (Golden Fort) असेही म्हणतात.
सूर्यप्रकाशात (Sunlight) सोन्यासारखा दिसणाऱ्या या वाळूच्या दगडांमुळे (Sandstone) किल्ल्याला 'सोनार किल्ला'* नाव पडले आहे.
हा भारतातील एकमेव किल्ला (Only Fort in India) आहे, जिथे आजही सुमारे ४,००० लोक राहतात (Inhabited) आणि जीवन जगतात.
हा भव्य किल्ला पिवळ्या वाळूच्या दगडांनी बनलेला आहे आणि त्याची निर्मिती *१२ व्या शतकात (12th Century) झाली होती.
