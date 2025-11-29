बीडमध्ये काय खास? आध्यात्मिक शांतता की ऐतिहासिक थरार? भेट द्यावी अशी 5 सुवर्णस्थळं!

Aarti Badade

बीडमध्ये हिवाळी पर्यटन

बीड जिल्ह्यात (Beed District) हिवाळ्यात (Winter) भेट देण्यासाठी अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य (Scenic) पर्यटन स्थळे आहेत.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग

परळी वैजनाथ (Parli Vaijnath) हे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर (Jyotirlinga Temple) असून, यात्रेकरूंसाठी हे महत्वाचे ठिकाण आहे.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

नायगाव मयूर अभयारण्य

नायगाव मयूर अभयारण्य (Naigaon Mayur Sanctuary) निसर्गप्रेमींसाठी आणि पक्षांचे निरीक्षण (Bird Watching) करण्यासाठी उत्तम आहे.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

कंकालेश्वर मंदिर

कंकालेश्वर मंदिर हे भगवान शिवाला (Lord Shiva) समर्पित असून, त्याची प्राचीन दगडी वास्तुकला (Stone Architecture) प्रमुख आकर्षण आहे.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

किल्ले धारूर

किल्ले धारूर हा मराठ्यांच्या शौर्याचा वारसा (Maratha Heritage) सांगणारा भक्कम किल्ला असून, इतिहासप्रेमींसाठी महत्त्वाचा आहे.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

गोरक्षनाथ टेकडी

गोरक्षनाथ टेकडी ही धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाची असून, शांत वातावरण अध्यात्मिक शांती (Spiritual Peace) प्रदान करते.

Beed Winter Tourism

|

Sakal

निसर्ग आणि अध्यात्म

बीडमधील ही स्थळे निसर्ग (Nature), अध्यात्म आणि इतिहास यांचा अनोखा संगम पर्यटकांना अनुभवण्यासाठी उत्तम संधी देतात.

Beed Winter Tourism

|

Sakak

भारतातील 'या' राज्यात मुलगा जातो सासरी!

Meghalaya’s Khasi tradition Where the groom joins the bride’s home

|

Sakal

येथे क्लिक करा