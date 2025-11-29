बीडमध्ये काय खास? आध्यात्मिक शांतता की ऐतिहासिक थरार? भेट द्यावी अशी 5 सुवर्णस्थळं!

Aarti Badade
बीड जिल्ह्यात (Beed District) हिवाळ्यात (Winter) भेट देण्यासाठी अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य (Scenic) पर्यटन स्थळे आहेत.
परळी वैजनाथ (Parli Vaijnath) हे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर (Jyotirlinga Temple) असून, यात्रेकरूंसाठी हे महत्वाचे ठिकाण आहे.
नायगाव मयूर अभयारण्य (Naigaon Mayur Sanctuary) निसर्गप्रेमींसाठी आणि पक्षांचे निरीक्षण (Bird Watching) करण्यासाठी उत्तम आहे.
कंकालेश्वर मंदिर हे भगवान शिवाला (Lord Shiva) समर्पित असून, त्याची प्राचीन दगडी वास्तुकला (Stone Architecture) प्रमुख आकर्षण आहे.
किल्ले धारूर हा मराठ्यांच्या शौर्याचा वारसा (Maratha Heritage) सांगणारा भक्कम किल्ला असून, इतिहासप्रेमींसाठी महत्त्वाचा आहे.
गोरक्षनाथ टेकडी ही धार्मिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वाची असून, शांत वातावरण अध्यात्मिक शांती (Spiritual Peace) प्रदान करते.
बीडमधील ही स्थळे निसर्ग (Nature), अध्यात्म आणि इतिहास यांचा अनोखा संगम पर्यटकांना अनुभवण्यासाठी उत्तम संधी देतात.
