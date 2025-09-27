वाळवंट अन् किल्ल्यांनी नटलेलं 'हे' शहर तुम्हाला देईल दुबईचा अनुभव; 'या' 5 ठिकाणांना जरुर भेट द्या

सकाळ डिजिटल टीम
अनेकांना हिवाळ्याच्या सुट्टीत प्रवास करायला आवडतो. जर तुम्ही या हिवाळ्यात एखाद्या खास ठिकाणी जाण्याचा विचार करत असाल, तर जैसलमेरपेक्षा चांगले ठिकाण दुसरे नाही.
वाळवंट आणि किल्ल्यांनी नटलेलं हे शहर तुम्हाला दुबईसारखा अनुभव देऊ शकते. जैसलमेरमध्ये तुम्ही नवीन अनुभव घेऊ शकता आणि अप्रतिम फोटोसाठी सुंदर ठिकाणे शोधू शकता.
अनेकांनी पर्वतांमध्ये कॅम्पिंगचा अनुभव घेतला आहे, पण वाळवंटात कॅम्पिंगचा अनुभव अगदी वेगळा असतो. येथे अनेक प्रकारचे लक्झरी कॅम्पिंगचे पर्याय उपलब्ध आहेत. हवामान अनुकूल असल्यामुळे हिवाळ्यात कॅम्पिंगचा अनुभव घेणे अत्यंत आनंददायी ठरते.
जैसलमेर किल्ला हे शहराचे प्रमुख आकर्षण आहे. सुवर्ण किल्ला म्हणून ओळखला जाणारा हा किल्ला भारतातील महत्त्वपूर्ण किल्ल्यांपैकी एक आहे. हिवाळ्यात येऊन या किल्ल्याची भव्यता आणि ऐतिहासिक वास्तुकला पाहणे आवश्यक आहे.
जैसलमेर ट्रिपला वाळवंट सफारीशिवाय पूर्णता नाही. तुम्ही ऑनलाइन डेझर्ट सफारी बुक करून ऊंटावर सफारीचा आनंद घेऊ शकता. हे अनुभव तुम्हाला आयुष्यभर लक्षात राहतील.
जैसलमेर सरकारी संग्रहालयात अनेक ऐतिहासिक आणि कलात्मक वस्तूंची भरपूर प्रदर्शने आहेत. विशेषतः मुलांसह प्रवास करत असाल, तर या संग्रहालयाला नक्की भेट द्यावे. येथे जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या विविध कलाकृती पाहायला मिळतात.
जर तुम्ही ट्रेनने जैसलमेरला जात असाल, तर रेल्वे स्टेशनच्या अगदी जवळ असलेली सलीम सिंगची हवेली नक्की पाहा. १८१५ मध्ये बांधलेली ही हवेली वास्तुकलेसाठी प्रसिद्ध आहे आणि अनेक लोक याला जहाज महल म्हणूनही ओळखतात.
