दीक्षाभूमी ते सीताबर्डी किल्लापर्यंत..; Orange City नागपूरमध्ये भेट देण्यासाठी 'ही' आहेत सर्वोत्तम ठिकाणे

नागपूर, जे संत्र्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, येथे केलेली सहल तुम्हाला निसर्गाच्या सौंदर्याशी आणि ऐतिहासिक स्थळांशी जवळून ओळख करून देईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराचे ऐतिहासिक स्थळ असलेले दीक्षाभूमी हे शांती आणि ज्ञानाचे केंद्र मानले जाते. येथे येऊन तुम्ही इतिहास आणि आध्यात्मिक उन्नतीचा अनुभव घेऊ शकता.
रामायण काळातील पवित्र स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेले रामटेक मंदिर भक्ती आणि शांतीची भावना देणारे आहे. येथे येऊन धार्मिक व ऐतिहासिक अनुभव मिळतो.
नागपूरच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अंबाझरी तलाव. येथे तुम्ही काही शांत क्षण घालवू शकता आणि तलावाच्या परिसरातील निसर्गाचा आस्वाद घेऊ शकता.
इतिहासातील सीताबर्डी किल्ला भारतीय शौर्याच्या कथा सांगतो. इतिहासप्रेमींसाठी हा किल्ला नक्कीच आकर्षक ठरेल.
नागपूरच्या प्रवासादरम्यान स्थानिक पाककृतींचा आस्वाद घेणे विसरू नका. विशेषतः संत्र्याची बर्फी आणि तर्री पोहे खूप प्रसिद्ध आहेत.
तुमच्या सहलीचे नियोजन करताना हवामानाचा विचार करा. नागपूरला भेट देण्यासाठी हिवाळा हा सर्वोत्तम काळ मानला जातो.
