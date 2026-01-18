जिलबी फक्त चवीसाठीच नाही तर आरोग्यासाठीही आहे फायदेशीर; वाचा हे ५ आश्चर्यकारक फायदे!

सकाळ डिजिटल टीम

जिलबी

तुम्ही कधी विचार केला होता का जिलबी खाल्यास देखील फायदे मिळू शकतात. जिलबीचे सवन आरोग्यास कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

Jalebi Benefits

|

मायग्रेन

आयुर्वेदानुसार, ज्यांना सतत डोकेदुखी किंवा मायग्रेनचा त्रास होतो, त्यांच्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी 'दूध आणि जिलबी' खाणे फायदेशीर ठरते. यामुळे डोकेदुखीमध्ये आराम मिळतो असे मानले जाते.

|

तणाव

गोड पदार्थ खाल्ल्याने शरीरात 'सेरोटोनिन' (Serotonin) नावाचे आनंदी संप्रेरक (Happy Hormone) तयार होते. जिलबी खाल्ल्याने मानसिक तणाव कमी होण्यास आणि मूड सुधारण्यास मदत होते.

|

झटपट ऊर्जा

जिलबीमध्ये साखरेचे प्रमाण अधिक असते, जे शरीराला तातडीने ग्लुकोज पुरवते. थकवा जाणवत असल्यास किंवा अशक्तपणा आल्यास जिलबी खाल्ल्याने त्वरित ऊर्जा मिळते.

|

वजन

जे लोक खूप बारीक आहेत आणि वजन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्यासाठी जिलबी हा एक उत्तम पर्याय आहे. देशी तुपातील एक ग्लास दुधासोबत जिलबी खाल्ल्याने निरोगी पद्धतीने वजन वाढण्यास मदत होते.

|

एकाग्रता वाढवण्यासाठी

साखरेमुळे मेंदूला त्वरित इंधन मिळते. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, मर्यादित प्रमाणात गोड खाल्ल्याने कामात किंवा अभ्यासात एकाग्रता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

|

दम्यावर गुणकारी

काही पारंपरिक घरगुती उपायांमध्ये असे मानले जाते की, गरम दुधात जिलबी भिजवून खाल्ल्याने श्वसनाशी संबंधित काही समस्यांमध्ये, विशेषतः दम्याच्या त्रासात तात्पुरता आराम मिळतो.

|

त्वचेसाठी फायदेशीर

जर जिलबी शुद्ध देशी तुपात बनवलेली असेल, तर त्यातील फॅट्स त्वचेला नैसर्गिक ओलावा (Moisture) पुरवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही.

|

पचनास हलकी

जिलबीचे पीठ आंबवून (Fermentation) तयार केले जाते. आंबवण्याच्या प्रक्रियेमुळे काही प्रमाणात प्रोबायोटिक्स तयार होतात, जे मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास पचनासाठी पूरक ठरू शकतात.

|

