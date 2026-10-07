Benefits Jambhul Daily : जांभूळ खाण्याचे ८ फायदे, रोज किती खावे

Sandeep Shirguppe

रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

जांभळातील काही घटक ग्लुकोज चयापचयासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

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पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

त्यातील तंतुमय पदार्थ पचनासाठी फायदेशीर असतात.

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हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात.

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रोगप्रतिकारक शक्ती

जांभळात व्हिटॅमिन सीसह विविध पोषक घटक असतात.

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वजन नियंत्रण

कॅलरी तुलनेने कमी असल्याने हे चांगले फळ ठरू शकते.

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त्वचेसाठी फायदेशीर

अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या आरोग्याला आधार देतात.

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बद्धकोष्ठतेवर मदत

तंतुमय पदार्थामुळे आतड्यांच्या हालचाली सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते.

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ताण कमी होईल

जांभळातील अँथोसायनिनसारखे वनस्पतीजन्य घटक यासाठी उपयुक्त आहेत.

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