Benefits Jambhul Daily : जांभूळ खाण्याचे ८ फायदे, रोज किती खावे

Sandeep Shirguppe
जांभळातील काही घटक ग्लुकोज चयापचयासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Jambhul
Esakal
त्यातील तंतुमय पदार्थ पचनासाठी फायदेशीर असतात.
Jambhul
Esakal
अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात.
Jambhul
Esakal
जांभळात व्हिटॅमिन सीसह विविध पोषक घटक असतात.
Jambhul
Esakal
कॅलरी तुलनेने कमी असल्याने हे चांगले फळ ठरू शकते.
Jambhul
Esakal
अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या आरोग्याला आधार देतात.
Jambhul
Esakal
तंतुमय पदार्थामुळे आतड्यांच्या हालचाली सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते.
Jambhul
Esakal
जांभळातील अँथोसायनिनसारखे वनस्पतीजन्य घटक यासाठी उपयुक्त आहेत.
10 Amazing Benefits of Jamun Leaves
esakal