हत्ती सोंडेत किती लिटर पाणी साठवू शकतो? निसर्गाचे अद्भुत इंजिनिअरिंग माहित्येय?

Yashwant Kshirsagar
हत्ती पाणी पिण्यासाठी आपल्या सोंडेचा वापर ‘स्ट्रॉ’सारखा (नळीसारखा) थेट करत नाहीत.
How Elephants Drink Water
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हत्ती सोंडेत पाणी ओढून घेतात आणि ते तिथे काही काळासाठी साठवून ठेवतात.
How Elephants Drink Water
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त्यानंतर ते आपली सोंड दुमडून त्यातील पाणी एकतर स्वतःच्या तोंडात सोडतात किंवा अंगावर फवारतात.
How Elephants Drink Water
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वैज्ञानिक संशोधनानुसार, सोंडेची अंतर्गत क्षमता वाढवण्यासाठी हत्ती आपली नाकपुडी रुंद करतात.
How Elephants Drink Water
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पूर्ण वाढ झालेला हत्ती एका वेळी आपल्या सोंडेत साधारणपणे ८ ते १० लिटर पाणी साठवू शकतो.
How Elephants Drink Water
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पाणी पिण्याव्यतिरिक्त, हत्ती आंघोळ करण्यासाठी आणि स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी आपल्या सोंडेचा वापर करतात.
How Elephants Drink Water
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प्रौढ हत्तीच्या सोंडेचे वजन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त असू शकते आणि त्यात सुमारे ४०,००० स्नायू असतात.
How Elephants Drink Water
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एक प्रौढ हत्ती दिवसाला सुमारे १५० लिटर पाणी पितो.
How Elephants Drink Water
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सोंड केवळ पाणी साठवण्यासाठीच नाही, तर खाणे, श्वास घेणे, वस्तू उचलणे आणि संवाद साधण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.
How Elephants Drink Water
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हत्तीची सोंड हे निसर्गाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे, ज्यामुळे तो पाण्याचा कुशल वापर करून स्वतःला थंड ठेवतो आणि जगण्यासाठी आवश्यक पाणी सहज मिळवतो.
How Elephants Drink Water
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