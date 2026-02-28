रणजी ट्रॉफी विजेत्या जम्मू-काश्मीरला BCCI किती कोटींचे बक्षीस मिळणार?

Pranali Kodre
जम्मू-काश्मीर क्रिकेट संघाने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रणजी ट्रॉफी जिंकून इतिहास घडवला आहे.
हुबळी येथे झालेला जम्मू-काश्मीर विरुद्ध कर्नाटक हा रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना अनिर्णित राहिला.
मात्र अंतिम सामन्यात पहिल्या डावात घेतलेल्या तब्बल २९१ धावांच्या आघाडीच्या जोरावर जम्मू-काश्मीरला विजेते घोषित करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरने पहिल्यांदाच अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता आणि पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी विजेतेपदाला गवसणी घातली आहे.
या विजेतेपदानंतर आता बीसीसीआयच्या नियमानुसार विजेते म्हणून जम्मू-काश्मीर संघाला ५ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत.
तसेच उपविजेत्या कर्नाटकला ३ कोटी, तर उपांत्य फेरीतून बाहेर पडलेल्या बंगाल आणि उत्तराखंड संघांना १ कोटी बक्षीस म्हणून मिळेल.
याशिवाय जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला यांनी संघाला २ कोटी बश्रीस देण्याची घोषणा केली आहे.
