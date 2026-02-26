T20 WC: फक्त ४ ओव्हरमध्ये ७० धावा! न्यूझीलंडच्या खेळाडूंनी घडवला इतिहास

Pranali Kodre

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत २५ फेब्रुवारीला न्यूझीलंडने श्रीलंकेला तब्बल ६१ धावांनी पराभूत केलं.

New Zealand

|

Sakal

मिचेल सँटेनर आणि कोल मॅकोन्ची

या सामन्यात न्यूझीलंडकडून फलंदाजीदरम्यान कर्णधार मिचेल सँटेनर आणि कोल मॅकोन्ची यांनी इतिहास घडवला.

Mitchell Santner & Cole McConchie World Record

|

Sakal

८४ धावांवरच गेलेल्या ६ विकेट्स...

या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडने १२.१ षटकात ८४ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या, त्यावेळी सँटेनरला फलंदाजीसाठी साथ देण्यास मॅकॉन्ची उतरला.

Cole McConchie

|

Sakal

१६ षटकात फक्त ९८ धावा

या दोघांनी भागीदारी करताना पहिल्या २३ चेंडूत १४ धावाच काढल्या. त्यामुळे १६ षटकात न्यूझीलंड ६ बाद ९८ अशा स्थितीत होते.

Mitchell Santner & Cole McConchie World Record

|

Sakal

४ षटकात ७० धावा

मात्र त्यानंतर या दोघांनी टॉप गिअर टाकला आणि चौकार-षटकारांची बरसात करताना शेवटच्या ४ षटकात म्हणजेच २४ चेंडूत तब्बल ७० धावा ठोकल्या.

Mitchell Santner

|

Sakal

न्यूझीलंडच्या ७ बाद १६८ धावा

त्यामुळे न्यूझीलंड २० षटकात ७ बाद १६८ धावांपर्यंत पोहचू शकले. सँटनर शेवटच्या चेंडूवर ४७ धावांवर बाद झाला, पण मॅकॉन्ची ३१ धावांवर नाबाद राहिला.

Cole McConchie

|

Sakal

सँटेनर आणि मॅकॉन्ची भागीदारी

सँटेनर आणि मॅकॉन्ची यांच्यात ७ व्या विकेटसाठी तब्बल ८४ धावांची भागीदारी झाली.

Mitchell Santner

|

Sakal

विश्वविक्रम

त्यामुळे केवळ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये एका सामन्यात ७ व्या विकेटसाठी झालेली ही सर्वात मोठी भागीदारी ठरली.

Mitchell Santner & Cole McConchie World Record

|

Sakal

स्मिथ - हसीचा विक्रम मोडला

यापूर्वी हा विक्रम माईक हसी आणि स्टीव्ह स्मिथ यांच्या नावावर होता. त्यांनी २०१० टी२० वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध ७ विकेटसाठी ७४ धावांची भागीदारी केली होती.

Mike Hussey & Steve Smith

|

Sakal

T20 WC: नेट रन रेट कसा कॅलक्युलेट करतात? जाणून घ्या एकदम सोप्या भाषेत

T20 World Cup: How Net Run Rate (NRR) is Calculated Explained Simply

|

eSakal

येथे क्लिक करा