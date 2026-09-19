150 वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर कसं दिसायचं? 1864 चा हा फोटो पाहून विश्वास बसणार नाही!

Vinod Dengale

नंदनवन

जम्मू आणि काश्मीरला भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते.

Kashmir in 1864

|

eSakal

सांस्कृतिक

प्राचीन काळापासून हा भाग सांस्कृतिक वारशाचा अनोखा ठेवा आहे.

Cultural Kashmir

|

Esakal

राजधानी

यातील सर्वात मोठं शहर असणार श्रीनगर जिल्हा हा जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाची उन्हाळी राजधानी आहे.

Capital 

|

eSakal

झेलम

हे शहर झेलम नदीच्या काठावर वसलेले आहे.

Jhelum River 

|

eSakal

श्रीनगर

निसर्गरम्य वातावरण, धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळे यामुळे श्रीनगरमध्ये जाण्याच अनेकांचं स्वप्न असतं.

150 वर्षापूर्वी

आता दिसणार श्रीनगर खूप सुंदर असलं तरी 150 वर्षापूर्वी तेथील चित्र वेगळे होते.

Shrinagar 

|

eSakal

1864

हा आहे 1864 मधील श्रीनगरचा दुर्मीळ फोटो. हे दृश्य शंकराचार्य टेकडीवरून दिसणार श्रीनगर आहे.

1864 Photo

|

eSakal

1925 मध्ये असं दिसायचं त्र्यंबकेश्वरचं शिवमंदिर! 5 वा फोटो तर पाहायलाच हवा

100-Year-Old Look of Trimbakeshwar Temple

|

eSakal

हेही पाहा