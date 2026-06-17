वाईन ते औषध! जांभळापासून तयार होतात 'हे' पदार्थ, २ तर तुम्हाला माहितीही नसतील

Shubham Banubakode

पौष्टिक फळ

जांभूळ हे एक पौष्टिक फळ असून त्यामध्ये लोह, नैसर्गिक साखर, खनिजे, प्रथिने आणि कर्बोदके यांसारखे अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक असतात.

Jamun Fruit Uses

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व्हिनेगर

जांभळाच्या रसापासून नैसर्गिक व्हिनेगर तयार केला जातो. खाद्यपदार्थांमध्ये तसेच प्रक्रियायुक्त उत्पादनांमध्ये याचा वापर केला जातो.

Jamun Fruit Uses

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जॅम आणि जेली

जांभळापासून जॅम, जेली आणि स्क्वॅशसारखी पेये तयार केली जातात. उन्हाळ्यात यांची मागणी अधिक असते.

Jamun Fruit Uses

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लोणचेही बनते

फक्त गोड पदार्थच नव्हे, तर जांभळापासून चविष्ट लोणचेही तयार केले जाते.

Jamun Fruit Uses

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बियांची पावडर

जांभळाच्या बियांची पावडर मधूमेह नियंत्रणासाठी वापरली जाते. आयुर्वेदिक औषध म्हणून त्याचा वापर केल जातो.

Jamun Fruit Uses

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पशुखाद्य

काही भागांत जांभळाच्या पानांचा आणि उरलेल्या लगद्याचा वापर पशुखाद्य म्हणूनही केला जातो.

Jamun Fruit Uses

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मसाला जांभूळ

जांभळामध्ये मीठ, काळे मीठ, जिरेपूड आणि तिखट मिसळून खाण्यासाठी चटपटीत पदार्थही तयार केला जातो.

Jamun Fruit Uses

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सौंदर्यप्रसाधने उपयोग

जांभळातील अँटिऑक्सिडंट आणि जैव सक्रिय घटकांमुळे त्याचा वापर औषधी आणि काही सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये केला जातो.

Jamun Fruit Uses

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मध अन् वाईन

जांभळाच्या फुलांमधून मधमाशा मध तयार करतात. याशियाव जांभळाचा वापर वाईन उत्पादनासाठीही केला जातो.

Jamun Fruit Uses

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