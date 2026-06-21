फोडणीत मोहरी वापरण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
मोहरीचे हे लहान दाणे सेलेनियम, मॅग्नेशियम आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पोषक द्रव्यांनी समृद्ध असतात.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
मोहरीच्या सेवनाने शरीरात लाळ आणि पाचक रसांची निर्मिती वेगाने वाढते, ज्यामुळे अन्न सहज पचते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
यातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करून चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका टळतो.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
नियमितपणे मर्यादित प्रमाणात मोहरी खाल्ल्याने शरीरातील इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून रक्तातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
मोहरीमध्ये मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम आणि सेलेनियम असते, जे हाडांचे आरोग्य सुधारून दात व हिरड्यांना कमालीची मजबूती देते.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
मोहरीमध्ये असलेले मॅग्नेशियम शरीरातील मज्जासंस्थेला शांत करते, ज्यामुळे मायग्रेन आणि तीव्र डोकेदुखीच्या त्रासात मोठा आराम मिळतो.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
या दाण्यांमध्ये असणारे 'सिनिग्रिन' (Sinigrin) नावाचे विशेष संयुग शरीरातील अंतर्गत जळजळ आणि सांध्यांची सूज कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.
Health benefits of eating mustard seeds
Sakal
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Sakal