फोडणीत मोहरी वापरण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade

पोषक द्रव्यांचा अतिशय समृद्ध स्त्रोत

मोहरीचे हे लहान दाणे सेलेनियम, मॅग्नेशियम आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पोषक द्रव्यांनी समृद्ध असतात.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

पचनक्रिया सुधारते

मोहरीच्या सेवनाने शरीरात लाळ आणि पाचक रसांची निर्मिती वेगाने वाढते, ज्यामुळे अन्न सहज पचते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

खराब कोलेस्ट्रॉल

यातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करून चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका टळतो.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

रक्तातील साखर

नियमितपणे मर्यादित प्रमाणात मोहरी खाल्ल्याने शरीरातील इन्सुलिनची संवेदनशीलता सुधारून रक्तातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

हाडे, दात आणि हिरड्या

मोहरीमध्ये मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम आणि सेलेनियम असते, जे हाडांचे आरोग्य सुधारून दात व हिरड्यांना कमालीची मजबूती देते.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

मायग्रेन आणि तीव्र डोकेदुखी

मोहरीमध्ये असलेले मॅग्नेशियम शरीरातील मज्जासंस्थेला शांत करते, ज्यामुळे मायग्रेन आणि तीव्र डोकेदुखीच्या त्रासात मोठा आराम मिळतो.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

शरीराची सूज आणि वेदना

या दाण्यांमध्ये असणारे 'सिनिग्रिन' (Sinigrin) नावाचे विशेष संयुग शरीरातील अंतर्गत जळजळ आणि सांध्यांची सूज कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.

Health benefits of eating mustard seeds

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Sakal

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Sakal

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