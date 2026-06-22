'या' आजारांच्या लोकांनी जांभूळ आजिबात खाऊ नये; आरोग्यावर होतील मोठे दुष्परिणाम!

Yashwant Kshirsagar

लिव्हरचा आजार

जांभळामध्ये ऑक्सॅलिक अॅसिड असते, जे लिव्हरच्या रुग्णांसाठी हानिकारक ठरू शकते. लिव्हर समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जांभूळ खाऊ नका.

Who Should Avoid Jamun

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रक्त गोठण्याची समस्या

रक्त गोठण्याशी संबंधित आजार असल्यास जांभूळ खाणे टाळा. यामुळे रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

Who Should Avoid Jamun

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गर्भवती महिला

गर्भधारणेदरम्यान आणि स्तनपान करताना जांभूळ खाण्यापूर्वी अवश्य डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सुरक्षित राहण्यासाठी ही खबरदारी घ्या.

Who Should Avoid Jamun

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रिकाम्या पोटी जांभूळ खाणे

रिकाम्या पोटी जांभूळ खाल्ल्याने आम्लपित्त (अॅसिडिटी) होऊ शकते. सकाळी उठल्यावर लगेच जांभूळ खाणे टाळा.

Who Should Avoid Jamun

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दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ

जांभूळ खाल्ल्यानंतर लगेच दूध पिणे किंवा दही, चीज यांचे सेवन करणे टाळा. यामुळे पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

Who Should Avoid Jamun

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हळद आणि लोणच्यासोबत

हळद किंवा लोणच्यासोबत जांभूळ खाल्ल्याने पोटदुखी, गॅस किंवा इतर पोटाच्या समस्या होऊ शकतात. एकत्र टाळा.

Who Should Avoid Jamun

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उलट्यांचा त्रास

ज्यांना वारंवार उलट्या होतात किंवा पोटाची अस्थिरता आहे, त्यांनी जांभूळ खाणे टाळावे. यामुळे लक्षणे वाढू शकतात

Who Should Avoid Jamun

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रक्तातील साखर

जांभूळ रक्तातील साखर कमी करू शकते. डायबिटीज किंवा हायपोग्लायसेमियाचे रुग्ण जांभूळ खाताना विशेष काळजी घ्या आणि साखर पातळी तपासत राहा.

Who Should Avoid Jamun

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जांभळाची अॅलर्जी

काही लोकांना जांभळाची ऍलर्जी असते. खाल्ल्यानंतर खाज, सूज किंवा श्वास घेण्यात अडचण जाणवल्यास ताबडतोब थांबवा आणि डॉक्टरांना भेटा.

Who Should Avoid Jamun

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पचन समस्या

जांभळात थंडावा असतो, परंतु उन्हाळ्यात जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पचन बिघडू शकते, अतिसार किंवा पोट फुगणे होऊ शकते. मर्यादित प्रमाणात खा.

Who Should Avoid Jamun

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Who Should Avoid Coconut Water

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