'या' आजारांच्या लोकांनी जांभूळ आजिबात खाऊ नये; आरोग्यावर होतील मोठे दुष्परिणाम!

Yashwant Kshirsagar
जांभळामध्ये ऑक्सॅलिक अॅसिड असते, जे लिव्हरच्या रुग्णांसाठी हानिकारक ठरू शकते. लिव्हर समस्या असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जांभूळ खाऊ नका.
Who Should Avoid Jamun
esakal
रक्त गोठण्याशी संबंधित आजार असल्यास जांभूळ खाणे टाळा. यामुळे रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
Who Should Avoid Jamun
esakal
गर्भधारणेदरम्यान आणि स्तनपान करताना जांभूळ खाण्यापूर्वी अवश्य डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सुरक्षित राहण्यासाठी ही खबरदारी घ्या.
Who Should Avoid Jamun
esakal
रिकाम्या पोटी जांभूळ खाल्ल्याने आम्लपित्त (अॅसिडिटी) होऊ शकते. सकाळी उठल्यावर लगेच जांभूळ खाणे टाळा.
Who Should Avoid Jamun
esakal
जांभूळ खाल्ल्यानंतर लगेच दूध पिणे किंवा दही, चीज यांचे सेवन करणे टाळा. यामुळे पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
Who Should Avoid Jamun
esakal
हळद किंवा लोणच्यासोबत जांभूळ खाल्ल्याने पोटदुखी, गॅस किंवा इतर पोटाच्या समस्या होऊ शकतात. एकत्र टाळा.
Who Should Avoid Jamun
esakal
ज्यांना वारंवार उलट्या होतात किंवा पोटाची अस्थिरता आहे, त्यांनी जांभूळ खाणे टाळावे. यामुळे लक्षणे वाढू शकतात
Who Should Avoid Jamun
esakal
जांभूळ रक्तातील साखर कमी करू शकते. डायबिटीज किंवा हायपोग्लायसेमियाचे रुग्ण जांभूळ खाताना विशेष काळजी घ्या आणि साखर पातळी तपासत राहा.
Who Should Avoid Jamun
esakal
काही लोकांना जांभळाची ऍलर्जी असते. खाल्ल्यानंतर खाज, सूज किंवा श्वास घेण्यात अडचण जाणवल्यास ताबडतोब थांबवा आणि डॉक्टरांना भेटा.
Who Should Avoid Jamun
esakal
जांभळात थंडावा असतो, परंतु उन्हाळ्यात जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने पचन बिघडू शकते, अतिसार किंवा पोट फुगणे होऊ शकते. मर्यादित प्रमाणात खा.
Who Should Avoid Jamun
esakal
Who Should Avoid Coconut Water
esakal