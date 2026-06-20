कसा तयार करतात जांभूळ शॉट? 10 मिनिटांत तयार करण्याची रेसिपी

Apurva Kulkarni
सध्या मार्केटमध्ये स्वस्त दरात जांभूळ उपलब्ध आहे.
Jamun Shots Recipe
esakal
जांभूळ घाण्याचे बरेच फायदे आहेत. परंतु तुम्ही कधी जांभळाचे शॉट्स ट्राय केलेत का? एकदा नक्की ट्राय करा.
Jamun Shots Recipe
esakal
जांभूळ, पुदिन्याचे पानं, काळं मीठ, तिखट आणि बर्फाचे तुकडे
Jamun Shots Recipe
esakal
सुरुवातीला जांभुळ स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यातील बिया काढून गर वेगळा करा.
Jamun Shots Recipe
esakal
जांभळाचा गर, काळं मीठ, पुदिन्याचे पानं आणि बर्फ मिक्सरच्या भांड्यात टाकून चांगलं ब्लेंड करा.
Jamun Shots Recipe
esakal
नंतर ग्लासाच्या कडेला लिंबाचा रस, मीठ आणि तिखटाची पुढ लावून घ्या.
Jamun Shots Recipe
esakal
तयार केलेला जांभूळ रस शॉट्स ग्लासमध्ये ओता आणि थंडगार सर्व्ह करा.
Jamun Shots Recipe
esakal
Budget-Friendly Rishikesh Trip
esakal