जान्हवी कपूरचा 'श्रीदेवी लूक' चर्चेत!

अभिनेत्री जान्हवी कपूर सध्या चर्चेत आहे. तिच्या 'होमबाउंड' या चित्रपटाची निवड भारतातर्फे ऑस्करसाठी झाली आहे. या चित्रपटाचा प्रीमियर नुकताच पार पडला.
प्रीमियरमध्ये जान्हवीचा लूक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होता. याचे कारण म्हणजे, तिने आपल्या दिवंगत आई, सुपरस्टार श्रीदेवी यांची एक खास आवडीची साडी परिधान केली होती.
जान्हवीने आईची साडी नेसल्यामुळे श्रीदेवी आणि जान्हवी यांच्यातील साम्य आणि त्या दोघींच्या फॅशन सेन्सवर सोशल मीडियावर खूप चर्चा रंगली.
श्रीदेवी यांनी जेव्हा ही साडी परिधान केली होती, तेव्हा त्यांनी त्यांचा आवडता नेकलेसही घातला होता आणि तो लूकही प्रचंड लोकप्रिय झाला होता.
जान्हवीने आईची साडी नेसली, पण आईचा तो आवडता नेकलेस मात्र परिधान केला नाही. कारण तो नेकलेस ऐश्वर्या राय हिला भेट दिल्याची चर्चा आहे.
आईची साडी आणि नेकलेसची अनुपस्थिती... या दोन्ही गोष्टी श्रीदेवी आणि जान्हवीच्या चाहत्यांसाठी एक भावनिक क्षण देऊन गेल्या, यात शंका नाही.
'होमबाउंड' या ऑस्करसाठी निवडलेल्या चित्रपटात जान्हवीने एक वेगळी आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे.
