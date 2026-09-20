क्रिकेट समजत नाही? जपानने लढवली भन्नाट शक्कल

Pranali Kodre

एशियन गेम्स २०२६

एशियन गेम्स २०२६ स्पर्धा जपानमध्ये सुरू असून क्रिकेटचाही समावेश आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

भारतीय महिला फायनलमध्ये

भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये खेळताना तर फायनलमध्ये धडक मारत मेडलही पक्के केले आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

क्रिकेटचा खेळ एक रहस्य

पण असं असलं तरी अनेक जपानी चाहत्यांसाठी क्रिकेटचा खेळ मात्र एक रहस्यच आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

बेसबॉल

जपानमध्ये बेसबॉल अत्यंत लोकप्रिय असल्याने जपानी चाहत्यांना क्रिकेटचे नियम सोपे करून सांगण्यासाठी स्टेडियम कर्मचाऱ्यांनी एक भन्नाट युक्ती शोधली.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

'गाईड शीट'

सामना पाहायला येणाऱ्या प्रत्येक जपानी प्रेक्षकाच्या हातात सिक्स, रन-आऊट, स्टंपिंग आणि विकेटचे मूलभूत नियम समजावणारी एक सोपी 'गाईड शीट' सोपवण्यात आली आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

प्रेक्षकांना खेळ समजण्यासाठी...

त्यामुळे जपानी चाहत्यांनी केवळ प्रेक्षक म्हणून सामना पाहण्याऐवजी नेमकं मैदानात काय सुरू आहे, हे समजेल.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

सामन्याचा आनंद

या युक्तीमुळे जपानी चाहतेही क्रिकेटचा आनंद घेऊ शकत आहेत.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

क्रिकेटची लोकप्रियता

खरंतर जपानमध्येही क्रिकेटची लोकप्रियता वाढवण्याता प्रयत्न होत आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

भारताचा पुरुष संघही खेळणार जपानमध्ये

भारताचा पुरुष टी२० संघही येत्या २२ सप्टेंबरला जपानमध्ये एकमेव टी२० सामना खेळणार आहे.

Japan Clever Trick To Explain Cricket

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Sakal

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Sachin Tendulkar

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Sakal

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