Sanae Takaichi : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरणाऱ्या साने ताकाइची, आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

एलडीपीच्या प्रमुख नेत्या -

जपानमधील सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीने माजी आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची यांना आपला प्रमुख नेता म्हणून निवडले आहे.

पहिल्या महिला पंतप्रधान -

ताकाइची यांच्या या निवडीबरोबरच, त्या आता जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानही बनणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजयी -

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीने ४ ऑक्टोबर रोजी आपल्या नव्या अध्यक्षासाठी निवडणूक घेतली, यामध्ये ताकाइची या विजयी झाल्या आहेत.

प्रमुख लढत -

या निवडणुकीत प्रमुख लढत ही माजी आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची आणि कृषी मंत्री शिंजिरो कोइजुमी या दोन नेत्यांमध्येच होती.

शिंजिरो कोइजुमींचा पराभव -

 या लढतीत ताकाइची यांनी रनऑफ वोटिंगमध्ये कृषीमंत्री शिंजिरो कोइजुमी(माजी पंतप्रधान जुनिचिरो कोइजुमी यांचे पुत्र) यांना पराभूत केले.

रूढीवादी नेत्या -

६४ वर्षीय साने ताकाइची या एक रूढीवादी नेत्या मानल्या जातात.

अमेरिकेसोबतच्या करारांचा आढावा -

 साने ताकाइची अमेरिकेसोबतच्या गुंतवणूक करारांचा आढावा घेण्याचाही सल्ला दिलेला आहे.

भारताताबाबत मत?-

याचबरोबर ताकाइची या भारताला विशेष धोरणात्मक भागीदारही मानतात.

अर्थव्यवस्थेबाबत योजना -

ताकाइची यांनी दहा वर्षांत जपानच्या अर्थव्यवस्थेला दुप्पट करण्याची योजना सादर केली आहे.

