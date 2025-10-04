रोहित शर्माची कर्णधार म्हणून वनडेतील कामगिरी कशी? जिंकल्यात 'या' मोठ्या स्पर्धा

Pranali Kodre
भारतीय क्रिकेट संघाच्या निवड समितीने १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली.
यावेळी शुभमन गिलला नवा वनडे कर्णधार म्हणून घोषित करताना यापुढे रोहित शर्मा वनडेत केवळ खेळाडू म्हणून खेळेल, असं जाहीर केलं.
रोहित शर्माने यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली असल्याने तो केवळ वनडेत सक्रिय आहे. तसेच आत्तापर्यंत वनडे कर्णधार होता, मात्र आता ही धूरा गिल सांभाळताना दिसेल.
त्यामुळे आता रोहित ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिका गिलच्या नेतृत्वात खेळणार आहे.
रोहितचे भारताचा वनडे कर्णधार म्हणून मोठे योगदान राहिले आहेत. भारताने त्याच्या नेतृत्वात अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवण्यासोबत महत्त्वाच्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत.
रोहितने २०१७ ते २०२५ दरम्यान ५६ वनडे सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले. यातील ४२ सामने जिंकले, तर १२ सामने पराभूत झाले. तसेच १ सामना बरोबरीत सुटला आणि १ सामन्याचा निकाल लागला नाही.
रोहितच्या नेतृत्त्वाच भारताच्या वनडे संघाने २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे विजेतेपद जिंकले. याशिवाय २०२३ वनडे वर्ल्ड कपचे उपविजेतेपदही रोहितच्या नेतृत्वात मिळवले.
रोहितच्या नेतृत्वात भारताने २०१८ आणि २०२३ सालची वनडे प्रकारात झालेली आशिया कप स्पर्धाही जिंकली आहे.
