या गावात माणसं कमी अन् बाहुल्याच जास्त! नेमकं काय आहे कारण?

Varsha Balhe

बाहुल्यांचं गाव

जपानमधील नागोरो गावात माणसांपेक्षा मानवी आकाराच्या बाहुल्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या गावाला ‘बाहुल्यांचं गाव’ म्हणून ओळखलं जातं.

Doll Village

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esakal

लोक

नागोरो गावात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. सध्या गावात मोजकेच लोक राहतात, तर शेकडो बाहुल्या गावभर दिसतात.

Doll Village

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esakal

बाहुल्या कोणी बनवल्या?

त्सुकिमी अयानो यांनी या बाहुल्या बनवायला सुरुवात केली. गावातील लोक निघून गेल्यानंतर किंवा मृत्युमुखी पडल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी बाहुल्या तयार केल्या.

Doll Village

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esakal

माणसांसारख्या दिसतात बाहुल्या

या बाहुल्या मानवी आकाराच्या असून त्यांना गावातील वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा पाहताना त्या खऱ्या माणसांसारख्या वाटतात.

Doll Village

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esakal

बंद शाळेतही बाहुल्या

विद्यार्थी कमी झाल्यामुळे गावातील शाळा बंद झाली. आता या शाळेच्या वर्गांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या जागी बाहुल्या बसवण्यात आल्या आहेत.

Doll Village

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esakal

ओस पडलेल्या गावाला वेगळं रूप

गावातील माणसं कमी होत गेल्याने तयार झालेली शांतता या बाहुल्यांमुळे काहीशी वेगळी वाटते. गावात फिरताना प्रत्येक ठिकाणी एखादी बाहुली दिसते.

Doll Village

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esakal

पर्यटकांचं आकर्षण

नागोरो गावातील या अनोख्या बाहुल्या पाहण्यासाठी पर्यटक येथे येतात. त्यामुळे जपानमधील हे छोटंसं गाव जगभरात प्रसिद्ध झालं आहे.

Doll Village

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esakal

जगातील या रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन थेट इमारतीतून जाते

World’s Unique Railway Station

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esakal

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