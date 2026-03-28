IPL इतिहासात सर्वाधिक नो-बॉल टाकणारा एकमेव खेळाडू कोण?

सकाळ डिजिटल टीम
आयपीएलमधीलमध्ये एक असा गोलंदाज आहे ज्याच्या नावावर सगळ्यात जास्त नो-बॉल' टाकण्याचा विक्रम आहे.
ज्याच्या एका यॉर्करवर मोठमोठ्या फलंदाजांच्या दांड्या गुल होतात, तोच जसप्रीत बुमराह एका नकोशा विक्रमामुळे चर्चेत आला आहे.
तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक 'नो-बॉल' टाकण्याचा विक्रम मुंबई इंडियन्सच्या या हुकमी एक्क्याच्याच नावावर आहे. बुमराहने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये ३२ पेक्षा जास्त नो-बॉल टाकले आहेत.
आयपीएलमध्ये धावा रोखणारा आणि विकेट घेणारा बुमराह या दुर्दैवी यादीत मात्र पहिल्या क्रमांकावर विराजमान आहे. फलंदाजांना धडकी भरवणारा गोलंदाज स्वतःच्याच चुकीमुळे अडचणीत.
बुमराहची बॉलिंग ॲक्शन इतर गोलंदाजांपेक्षा खूप वेगळी आहे. धावताना वेग आणि ॲक्शनच्या नादात त्याचा पाय रेषेच्या बाहेर जातो. बुमराहच्या बॉलिंग ॲक्शनचा हा नकोस विक्रम त्याच्या नावावर आहे.
अनेकदा महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये पडलेला बुमराहचा नो-बॉल चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे, ज्यामुळे टीमला मोठी किंमत मोजावी लागली.
म्हणतात ना, जो जास्त ओव्हर्स टाकतो आणि टीमसाठी रिस्क घेतो, त्याच्याकडूनच चुका होतात. बुमराहने मुंबईला अनेक अशक्य सामने जिंकून दिले आहेत. बुमराहचे योगदान या एका आकड्यापेक्षा खूप मोठे आहे.
'यॉर्कर किंग' असूनही 'नो-बॉल किंग'च्या यादीत नाव येणं, हे क्रिकेट विश्वासाठी आजही एक आश्चर्यच मानलं जातं!
