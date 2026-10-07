सकाळी रिकाम्या पोटी जिऱ्याचे पाणी प्यायल्याने होतात हे 8 फायदे

Varsha Balhe
जिऱ्यामध्ये असलेल्या काही घटकांवर रक्तातील साखरेबाबत संशोधन झालं आहे. मात्र जिऱ्याचं पाणी हे मधुमेहावरील उपचार नाही. त्यामुळे औषधांच्या जागी त्याचा वापर करू नये.
JEERA WATER BENEFITS
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जिऱ्यामध्ये लोहासह काही खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट घटक असतात. त्यामुळे आहारात जिऱ्याचा समावेश करणं चांगलं ठरू शकतं.
JEERA WATER BENEFITS
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जिऱ्यातील अँटिऑक्सिडंट घटक शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात. मात्र जिऱ्याचं पाणी प्यायल्याने त्वचा लगेच उजळते, असा दावा करता येत नाही.
JEERA WATER BENEFITS
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जिऱ्याच्या सेवनाचा कोलेस्ट्रॉलवर काही परिणाम होतो का, यावर संशोधन झालं आहे. पण फक्त जिऱ्याचं पाणी प्यायल्याने खराब कोलेस्ट्रॉल कमी होतं, असं ठामपणे म्हणता येत नाही.
JEERA WATER BENEFITS
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जिऱ्याचा वापर पारंपरिक पद्धतीने पोटदुखीसाठी केला जातो. त्यामुळे काही महिलांना पाळीच्या दिवसांत होणाऱ्या पोटाच्या त्रासात आराम मिळू शकतो. मात्र याबाबत ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
JEERA WATER BENEFITS
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जिऱ्याचं पाणी हा घरगुती उपाय आहे; तो कोणत्याही आजारावरचा उपचार नाही. नियमित औषधं सुरू असतील किंवा काही आरोग्याची समस्या असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.
JEERA WATER BENEFITS
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Warm Water Benefits
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