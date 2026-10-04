सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाणी प्यायल्याने होतात हे 8 फायदे

Varsha Balhe
सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी पिण्याची सवय अनेकांना असते. पण यामुळे खरंच कोणते फायदे होतात? जाणून घेऊया.
Warm Water Benefits
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कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराला द्रव मिळतो. यामुळे पचनसंस्थेला काम करण्यास मदत होऊ शकते.
Warm Water Benefits
esakal
पुरेसं पाणी प्यायल्याने मल मऊ होण्यास मदत होते. त्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास असणाऱ्यांना काही फायदा होऊ शकतो.
Warm Water Benefits
esakal
रात्री अनेक तास पाणी प्यायलेलं नसतं. सकाळी पाणी प्यायल्याने शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.
Warm Water Benefits
esakal
घसा खवखवत असेल तर कोमट पाणी काही प्रमाणात आराम देऊ शकतं. विशेषतः सर्दी किंवा घशाच्या त्रासात ते सुखद वाटू शकतं.
Warm Water Benefits
esakal
कोमट पाणी प्यायल्याने वजन झपाट्याने कमी होतं किंवा शरीरातील सगळी विषारी द्रव्यं बाहेर पडतात, असा ठोस दावा करता येत नाही. पाणी हे शरीरासाठी महत्त्वाचं आहे, पण ते कोणतंही जादूचं औषध नाही.
Warm Water Benefits
esakal
सकाळी एक-दोन ग्लास पाणी पिणं अनेकांसाठी ठीक असू शकतं. पण पाणी खूप गरम नसावं. आपल्या शरीराला आरामदायक वाटेल इतकंच कोमट पाणी प्यावं.
Warm Water Benefits
esakal
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