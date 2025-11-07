पुण्याच्या जवळ असलेलं महाराष्ट्राचं स्वर्ग! जीवधन किल्ला

Apurva Kulkarni
पुण्यापासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेला जीवधन किल्ला हा महाराष्ट्राचा स्वर्ग असल्याचं पर्यटक म्हणतात.
Jeevdhan Fort
esakal
हा प्राचीन किल्ला नाणेघाटाच्या व्यापारी मार्गाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आला होता.
किल्ल्यातील पश्चिम दरवाजाने गडावर पोहचल्यानंतर गजलक्ष्मीचे शिल्प पहायला मिळतीय.
आयताकृती असणाऱ्या या किल्ल्याच्या टोकाला सुमारे 350 फूट उंचीचा खडा पारशी नावाने सुळका आहे.
मुंबईपासून जीवधन गड पाहण्यासाठी कल्याण बस डेपोवरुन जीवधन किल्ला ट्रेकला जाणाऱ्या बस मिळतील.
पुणे स्टेशनवरून जुन्नरसाठी बस पकडा आणि जुन्नरमधून घाटघर गावात जाण्यासाठी दुसरी बस घ्या.
गडावर बारमाही टाकी असल्याने पाण्याची सोय आहे. परंतु खाण्याची सोय तुम्हाला स्वत: करावी लागेल.
गडावर चढण्यासाठी तुम्हाला जुन्नर-घाटघर मार्गे २ तास लागू शकतात.
