पुण्याच्या जवळ असलेलं महाराष्ट्राचं स्वर्ग! जीवधन किल्ला

Apurva Kulkarni

जीवधन किल्ला

पुण्यापासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेला जीवधन किल्ला हा महाराष्ट्राचा स्वर्ग असल्याचं पर्यटक म्हणतात.

व्यापारी मार्ग

हा प्राचीन किल्ला नाणेघाटाच्या व्यापारी मार्गाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आला होता.

गजलक्ष्मी

किल्ल्यातील पश्चिम दरवाजाने गडावर पोहचल्यानंतर गजलक्ष्मीचे शिल्प पहायला मिळतीय.

खडा पारशी

आयताकृती असणाऱ्या या किल्ल्याच्या टोकाला सुमारे 350 फूट उंचीचा खडा पारशी नावाने सुळका आहे.

कल्याण बस

मुंबईपासून जीवधन गड पाहण्यासाठी कल्याण बस डेपोवरुन जीवधन किल्ला ट्रेकला जाणाऱ्या बस मिळतील.

घाटघर

पुणे स्टेशनवरून जुन्नरसाठी बस पकडा आणि जुन्नरमधून घाटघर गावात जाण्यासाठी दुसरी बस घ्या.

सोय

गडावर बारमाही टाकी असल्याने पाण्याची सोय आहे. परंतु खाण्याची सोय तुम्हाला स्वत: करावी लागेल.

२ तास

गडावर चढण्यासाठी तुम्हाला जुन्नर-घाटघर मार्गे २ तास लागू शकतात.

