जेफ्री एपस्टिन कोण? राजकीय नेत्यांना पुरवायचा लहान मुली, खासगी बेटावर चालवायचा रैकेट

अमेरिकेतील फायनान्सर

जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतील अब्जाधीश फायनान्सर म्हणून ओळखला जात होता. पुढे त्याचं नाव उच्चभ्रू वर्गातील लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करी प्रकरणांशी जोडले गेलं.

एपस्टीनचा जन्म

एपस्टीनचा जन्म 20 जानेवारी 1953 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये झाला. करिअरची सुरुवात त्याने शिक्षक म्हणून केली होती, मात्र काही काळातच तो फायनान्स क्षेत्रात पोहोचला.

संपत्तीचा स्रोत

एपस्टीनने काही वर्षांतच अब्जाधीश, राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांमध्ये आपली जागा निर्माण केली. त्याच्या संपत्तीचा नेमका स्रोत कायमच संशयास्पद राहिला.

लैंगिक शोषणाचे आरोप

एपस्टीनवर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण आणि सेक्स-ट्रॅफिकिंगचं संघटित जाळं चालवल्याचे गंभीर आरोप झाले.

खासगी बेट

खासगी बेट, लक्झरी जेट आणि महागड्या वस्तू ही त्याच्या जीवनशैलीचा भाग होती. याच ठिकाणी पीडितांना फसवून अडकवल्याचे आरोप आहेत.

अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न

2008 मध्ये नाबालिग मुलीशी संबंधित प्रकरणात त्याला अतिशय सौम्य शिक्षा झाली. या करारामुळे अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

प्रकरण पुन्हा चर्चेत

2019 मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये एपस्टीनला सेक्स-ट्रॅफिकिंगच्या गंभीर आरोपांत अटक करण्यात आली, ज्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं.

मृत्यूबाबत संभ्रम

10 ऑगस्ट 2019 रोजी एपस्टीनचा मृत्यू तुरुंगात झाला. अधिकृतरीत्या आत्महत्या सांगितली गेली, मात्र सुरक्षा त्रुटी आणि परिस्थितींमुळे आजही संशय कायम आहे.

संघटीत गुन्हेगारी

एपस्टीन प्रकरण हे केवळ एका व्यक्ती पुरतं मर्यादित नाही. तर पैसा आणि प्रभाव संस्थांना कशाप्रकारे पोकळ करू शकते, याचं भयावह उदाहरण आहे.

