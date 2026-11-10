NVDIA चे CEO जेन्सन ह्वांग घेणार ७५ अब्ज डॉलर्सचा घटस्फोट? एका कबुलीमुळे उडाली खळबळ!

Vinayan
जेन्सन ह्वांग यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या खुलाशानंतर त्यांच्या प्रचंड संपत्तीच्या संभाव्य वाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
जेन्सन ह्वांग यांच्या कबुलीमुळे त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याबाबत जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
एनव्हिडियाच्या यशामुळे जेन्सन ह्वांग जगातील श्रीमंत उद्योजकांमध्ये गणले जातात. त्यांची संपत्ती सतत बदलत असते.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
कॅलिफोर्नियात विवाहादरम्यान मिळवलेल्या संपत्तीचे घटस्फोटावेळी समान वाटप होऊ शकते. मात्र, काही कायदेशीर अपवादही आहेत.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
समान वाटपाच्या अंदाजावरून ७५ अब्ज डॉलरची चर्चा आहे. मात्र, ही निश्चित पोटगी किंवा प्रत्यक्ष ठरलेली रक्कम नाही.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
जेन्सन आणि लोरी ह्वांग यांचा विवाह १९८५ मध्ये झाला. दोघांनी अनेक दशकांचा संसार एकत्र केला आहे.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
अद्याप घटस्फोटाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे ७५ अब्ज डॉलरच्या वाटपाबाबतचे दावे केवळ अंदाज आहेत.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
तंत्रज्ञानविश्वातील मोठ्या नावाच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे संपत्ती, विवाह आणि कायदेशीर वाटपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
Nvidia CEO's Personal Life
Sakal
Amazing Snake Village
Sakal