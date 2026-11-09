Amazing Snake Village: महाराष्ट्रातील असे गाव जिथे प्रत्येक घरात राहतात विषारी साप!

Vinayan
तुम्ही कधी अशा गावाबद्दल ऐकले आहे का, जिथे माणूस आणि विषारी नागोबा एकत्र शेजारी म्हणून राहतात? चला जाणून घेऊया या रहस्यामागील सत्य.
Amazing Snake Village
Sakal
महाराष्ट्र मधील सोलापूर जिल्ह्यातील 'शेतफळ' हे गाव जगभरात 'सापांचे गाव' (Snake Village) म्हणून अत्यंत प्रसिद्ध आहे.
Amazing Snake Village
Sakal
या गावातील प्रत्येक घरात नाग किंवा इतर विषारी साप अगदी आरामात फिरतात. विशेष म्हणजे हे साप इथल्या लोकांना कधीही दंश करत नाहीत.
Amazing Snake Village
Sakal
इथली लहान मुले जसा खेळण्यांसोबत खेळतात, अगदी तसेच सापांसोबत खेळतात. हा नजराणा पाहून बाहेरून येणारे पर्यटक थक्क होतात.
Amazing Snake Village
Sakal
या गावातील प्रत्येक घराजवळ छतावर किंवा देवघराच्या बाजूला सापांसाठी 'देवस्थान' म्हणून एक स्वतंत्र जागा (Devasthanam) राखलेली असते.
Amazing Snake Village
Sakal
गावकऱ्यांचा असा दृढ विश्वास आहे की, गावचे दैवत 'श्री सिद्धेश्वर' यांच्या कृपेमुळे गावात आजवर सापाने कोणालाही दंश करून मारले नाही.
Amazing Snake Village
Sakal
या अद्भूत संस्कृतीची माहिती घेण्यासाठी आणि संशोधनासाठी देश-विदेशातून वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यटक या गावाला आवर्जून भेट देतात.
Amazing Snake Village
Sakal
आधुनिक जगात जिथे सापांना पाहताच मारले जाते, तिथे माणसांचे आणि सापांचे हे प्रेमळ सहजीवन खरोखरच थक्क करणारे आहे!
Amazing Snake Village
Sakal
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Sakal