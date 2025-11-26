दागिने चोरी गेले तर इन्शुरन्स मिळतो का? ही माहिती वाचवेल तुमची लाखोंची गुंतवणूक!

सकाळ डिजिटल टीम
लग्नसराई आणि सणासुदीच्या काळात सोनं-हिऱ्यांच्या दागिन्यांची मागणी जोरात वाढली आहे. पण एवढे महाग दागिने खरेदी करूनही बहुतेक लोक इन्शुरन्स (विमा) घेत नाहीत.
Gold demand
Sakal
इन्शुरन्स न घेतल्यामुळे चोरी, नुकसान किंवा इतर गोष्टींमुळे तुमचे दागिने तुम्ही गमाऊ शकता.
Gold Stolen Insurance
Sakal
2025 सप्टेंबर तिमाहीत दागिने उद्योगात 20% वाढ झाली असून भारताच्या GDP मध्येही तब्बल 7% वाटा आहे. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा भावही ₹1.25 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे.
Gold Rate
Sakal
त्यामुळे सध्याच्या काळात सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि मागणीमुळे ज्वेलरी इन्शुरन्स आता अत्यावश्यक झाला आहे.
Gold demand
Sakal
सोने, हिरे आणि मौल्यवान दागिन्यांचे संपूर्ण किंमत यात कव्हर होते. तसेच डिजिटल क्लेम आणि ऑनलाइन पॉलिसी व्यवस्थापनाची सुविधा आहे.
Gold coverage
Sakal
यात आग, चोरी, अपघाती नुकसान, पूर किंवा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून नुकसान झाल्यास संरक्षण मिळते. तुम्हाला दागिन्याच्या 95% किंमतीपर्यंत रक्कम मिळू शकते.
gold return
Sakal
लग्नात घातलेले, घरी ठेवलेले किंवा प्रवासात बरोबर असलेले दागिने या
सगळ्यांसाठी पर्सनल ज्वेलरी इन्शुरन्स उपलब्ध आहे.
Personal Gold
Sakal
कारण या काळात सर्वाधिक दागिने वापरली जातात. लाखोंची ज्वेलरी घरात ठेवली जाते त्यामुळे धोका असतो.
high gold use
Sakal
Vehicle insurance 1
sakal