Jio Special Recharge Plan : जिओचा खास रिचार्ज प्लॅन; 35 हजारांचे AI APP फक्त ७९९ रूपयात, 18 महिने मोफत

Sandeep Shirguppe
Reliance Jioचा एक खास रिचार्ज प्लॅन सध्या चर्चेत आहे. या प्लॅनची किंमत 799 रुपये आहे.
जिओच्या 799 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये दररोज 1.5 GB डेटा आणि अनेक आकर्षक फायदे मिळतात.
जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविध प्रकारचे रिचार्ज प्लॅन्स उपलब्ध आहेत, जे वेगवेगळ्या सुविधांसह येतात.
जिओचा 799 रुपयांचा हा प्लॅन तब्बल 84 दिवसांच्या वैधतेसह उपलब्ध आहे.
या प्लॅनमध्ये अमर्यादित कॉलिंगची सुविधा मिळते. तसेच रोमिंगचाही यात समावेश आहे.
799 रुपयांच्या या प्लॅनमध्ये वापरकर्त्यांना दररोज 100 एसएमएसचा लाभ मिळतो.
या प्लॅनअंतर्गत वापरकर्त्यांना एकूण 126 GB डेटा वापरण्यास मिळतो.
याशिवाय, या रिचार्ज प्लॅनसोबत 18 महिन्यांसाठी Googleच्या Google Gemini Pro प्लॅनचे सबस्क्रिप्शनही दिले जाते, ज्याची किंमत 35,100 रुपये आहे.
