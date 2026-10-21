Jio IPO ची का आहे 'हवा'?

Ashok Jawale

का आहे हा IPO चर्चेत?

कंपनीच्या डिजिटल आणि दूरसंचार व्यवसायामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष या इश्यूकडे आहे.

Jio Platforms IPO

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esakal

IPO चा आकार

IPO चा आकार सुमारे ₹३०,२१३ कोटी असून किंमतपट्टा ₹१,०६५ ते ₹१,११९

Jio Platforms IPO

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esakal

Jio चा व्यवसाय

Jio Platforms मोबाईल नेटवर्क, डिजिटल अ‍ॅप्स आणि विविध तंत्रज्ञान सेवांमध्ये कार्यरत आहे.

Jio Platforms IPO

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esakal

5G ची ताकद

5G मुळे वेगवान इंटरनेट आणि नव्या डिजिटल सेवांना चालना मिळू शकते.

Jio Platforms IPO

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esakal

ब्रॉडबँड विस्तार

JioFiber आणि JioAirFiber या सेवांमधून कंपनी घरांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवते.

Jio Platforms IPO

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esakal

AI व्यवसाय

JioBrain सारख्या AI प्लॅटफॉर्ममुळे नेटवर्क व्यवस्थापन आणि डिजिटल सेवा सुधारण्याची संधी आहे.

Jio Platforms IPO

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esakal

निधीचा वापर

IPO मधून मिळणारा निधी कर्जफेड आणि सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरण्याची योजना आहे.

Jio Platforms IPO

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esakal

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