Samsung फोनमध्ये आले नवे अपडेट! नेमके काय बदलणार?

Ashok Jawale

नवे अपडेट

Samsung च्या One UI 9 अपडेटमध्ये AI, फोटो एडिटिंग आणि फोन वापरण्याच्या अनुभवात नवे बदल करण्यात आले आहेत.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

स्मार्ट सूचना

Now Nudge मेसेजमधील संदर्भानुसार ठिकाण सेव्ह करणे किंवा कार्यक्रम कॅलेंडरमध्ये नोंदवणे अशा सूचना देऊ शकते.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

व्हिडिओ एडिटिंग

My FanCam च्या मदतीने रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओतील निवडलेल्या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करता येऊ शकते.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

AI फोटो एडिटिंग

Photo Assist मध्ये हवा असलेला फोटोबदल शब्दांत सांगून एडिटिंग करण्याची सुविधा मिळते.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

दिवसाचा आढावा

Now Brief हवामान, कॅलेंडर आणि महत्त्वाच्या माहितीचा संक्षिप्त आढावा एका ठिकाणी दाखवते.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

सोपे नियंत्रण

नोटिफिकेशन्स आणि होम स्क्रीनच्या सेटिंग्जमुळे फोनचा इंटरफेस वैयक्तिक गरजेनुसार बदलता येतो.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

डेस्कटॉप अनुभव

Samsung DeX मुळे फोनला मोठ्या स्क्रीनशी जोडून अनेक विंडोमध्ये काम करणे सोयीचे होते.

Samsung One UI 9 Update

|

esakl

अपडेट तपासा

Settings मधील Software update पर्यायातून तुमच्या Galaxy फोनसाठी अपडेट उपलब्ध आहे का ते तपासा.

Samsung One UI 9 Update

|

esakal

धावत्या ट्रेनमध्ये चेन ओढल्यावर नेमकं काय होतं?

esakal

येथे क्लिक करा